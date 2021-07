Pokémon : Netflix prépare une série en prises de vue réelles

Dans la lignée de "Détective Pikachu", une série "Pokémon" en prises de vue réelles est en train d'être développée sur Netflix. Les célèbres créatures continuent d'avoir la cote et le géant du streaming l'a très bien compris.

Netflix s'intéresse à Pokémon

Inaugurée en 1996, la franchise Pokémon reste sur le devant de la scène 25 ans plus tard. Plus besoin de la présenter tant elle est entrée dans la culture populaire. Il y a évidemment les jeux vidéo, qui continuent d'être des succès commerciaux. Mais il y aussi tous les produits autour. On voit, par exemple, ces derniers temps, qu'un regain d'intérêt pour les cartes est en train de prendre une ampleur folle. Netflix veut profiter de cet engouement pour prendre une part du gâteau.

Variety dévoile que le service de streaming est en train de développer une série Pokémon. Un projet qui reste à un stade peu avancé pour le moment et sur lequel on ne sait rien si ce n'est qu'il sera en prises de vue réelles. Comme le film Pokémon Détective Pikachu, les épisodes vont permettre la rencontre entre des acteurs et les cultissimes bestioles.

Pokémon Détective Pikachu ©Warner Bros.

Une première pour Pokémon

Joe Henderson a été choisi pour écrire et produire le programme. Il faudra cependant patienter pour savoir quelle approche scénaristique va être choisie. Netflix va pouvoir ajouter à son catalogue d'exclusivités un titre qui peut toucher des nombreux pays à travers le monde. Alors que d'autres adaptations de jeux vidéo sont cantonnées à l'animation (Far Cry, Splinter Cell ou encore Tomb Raider), Pokémon a le privilège d'obtenir un traitement en prises de vue réelles. C'est la première fois que la licence décroche une adaptation pour la télévision sous cette forme.

Malgré quelques craintes en amont, Détective Pikachu est loin d'avoir été une catastrophe artistique, ce qui nous laisse avec l'espoir que la série peut être une bonne surprise. Même en ayant récolté 433 millions de dollars au box-office mondial, le film ne devrait pas avoir de suite. À voir quels moyens financiers seront déployés sur la série pour proposer un résultat crédible et si le traitement dépassera le stade pas forcément intéressant du fan service. En attendant d'en savoir plus, l'actualité chaude est la sortie récente de Pokémon Unite.