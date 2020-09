Prison Break : Dominic Purcell annonce la saison 6 !

En 2017, "Prison Break" avait été ravivée pour une cinquième saison. Depuis, certains fans attendent de savoir si la série culte aura droit à un sixième chapitre. Et selon Dominic Purcell, celui-ci verra bien le jour.

Prison Break, une évasion minutieusement préparée

Prison Break fait partie des séries ayant acquis le statut d’œuvre culte dès la sortie de sa première saison en 2005. Son intrigue captivante est centrée sur deux frères, Michael et Lincoln Scofield. Lorsque ce dernier se fait injustement accuser de meurtre et condamner à mort, Michael, à court d’option et disposant de peu de temps, décide de tenter le tout pour le tout. Grâce à son intelligence hors norme, il élabore un plan minutieux et se fait incarcérer à son tour pour organiser l’évasion de son frère depuis l’intérieur du pénitencier de Fox River…

C’est à Paul Scheuring que l’on doit Prison Break. Les deux frères au centre de l’histoire, Michael et Lincoln, y sont joués par Wentworth Miller et Dominic Purcell, que l’on a pu retrouver ensemble depuis dans une autre série, Legends of Tomorrow. Parmi les principaux personnages secondaires de Prison Break, Sarah Wayne Callies y joue la Dr Sara Tancredi, Robin Tunney interprète Veronica Donovan et Wade Williams prête ses traits au surveillant de prison Brad Bellick. Les co-détenus des deux frères les plus importants dans l’intrigue, Fernando Sucre, John Abruzzi, Theodore Bagwell, ou ‘T-Bag’, et Benjamin Miles Franklin, alias ‘C-Note’, sont respectivement incarnés par Amaury Nolasco, Peter Stormare, Robert Knepper et Rockmond Dunbar.

Une saison 6 évoquée régulièrement par Dominic Purcell

Depuis la fin de la cinquième saison, sortie en 2017, certains fans de Prison Break espèrent toujours voir un nouveau chapitre sur les aventures des frères Scofield. Étant donné que la cinquième saison était arrivée des années (huit précisément) après la quatrième, que l’on pensait alors être la dernière, l’espoir semblait possible à entretenir depuis. Dominic Purcell, l’interprète de Lincoln, évoque régulièrement le sujet sur ses réseaux sociaux, faisant référence aux nombreuses demandes sur une potentielle nouvelle saison qu’il reçoit de la part de ses fans. En avril dernier, il s’était ainsi déjà exprimé sur la possibilité de voir une nouvelle saison être mise en chantier, révélant que toutes les personnes impliquées seraient partant à le faire si un bon scénario venait à être écrit. L’acteur avait ainsi déclaré :

Ce que je peux promettre est ceci : Nous sommes tous d’accord sur le fait que si l’histoire mérite d’être racontée, ce sera fait.

Et si l’on se fie à ses précédentes déclarations, un scénario assez bon pour être adapté a été écrit depuis, puisque Purcell vient d’annoncer sur son compte Instagram que la saison 6 de Prison Break allait bien voir le jour.

La saison 6 de Prison Break officiellement lancée ?

Dans un post n’ayant au premier abord rien à voir avec Prison Break, l’acteur s’est exprimé sur plusieurs rumeurs sur lui. Et parmi elles, il a directement répondu à celle de la sixième saison de la série lancée en 2005 : « Rumeur numéro 3, la saison 6 de Prison Break va-t-elle arriver ? Oui… » On devrait donc bien avoir droit à un sixième chapitre pour le show, alors que sa première saison est sortie il y a maintenant quine ans.

Il est toutefois difficile d’en savoir plus sur l’avancée du projet puisque Purcell ne donne aucune précision sur le sujet. Si les principaux acteurs devraient être de retour, on peut imaginer que ce devrait aussi être le cas du créateur de la série, Paul Scheuring. Celui-ci était vraisemblablement inclus dans les précédentes déclarations de Purcell lorsqu’il parlait de toutes les personnes étant d’accord pour donner une suite au show.

Il ne reste plus qu’à espérer que les différentes personnes en question, que ce soit les scénaristes ou acteurs, n’ont pas décidé de revenir pour l’argent mais ont réellement une bonne histoire à raconter. On suivra avec attention les prochaines nouvelles sur le futur de Prison Break.