Prison Break : Wentworth Miller ne jouera plus Michael Scofield et il explique pourquoi

Alors que Dominic Purcell avait annoncé la saison 6 de "Prison Break" en septembre dernier, Wentworth Miller vient de mettre fin aux espoirs des fans qui espéraient voir la nouvelle saison être officiellement mise en chantier. Et la raison est surprenante.

Prison Break : une évasion pour une série culte

Lancée en 2005, Prison Break a immédiatement acquis le statut de série culte grâce à une première saison devenue instantanément très populaire. L’histoire suit Michael Scofield et son frère, Lincoln. Un jour, ce dernier est accusé à tort du meurtre du frère de la vice-présidente des États-Unis et condamné à mort. Ne disposant que de peu de temps et incapable de prouver l’innocence de son frère avant sa mise à mort, Michael décide de tenter le temps pour le tout. Il utilise son intelligence hors normes pour élaborer un plan méticuleux et se fait incarcérer à son tour dans le même pénitencier où se trouve Lincoln. De là, il commence à orchestrer leur évasion…

Créée par Paul Scheuring, Prison Break est portée par Wentworth Miller et Dominic Purcell, qui y incarnent les frères Scofield. Les principaux rôles secondaires de la série sont assurés par Sarah Wayne Callies, qui joue la Dr Sara Tancredi, Robin Tunney, qui prête ses trais à l’avocate Veronica Donovan et Wade Williams, qui interprète de Brad Bellick, un surveillant de prison qui donne énormément de fil à retordre aux frères Scofield.

Quant aux co-détenus de Michael et Lincoln, les plus importants, Fernando Sucre, John Abruzzi, Theodore Bagwell et Benjamin Miles Franklin, ils sont respectivement joués par Amaury Nolasco, Peter Stormare, Robert Knepper et Rockmond Dunbar.

Wentworth Miller ne jouera plus Michael Scofield

Depuis le retour de Prison Break avec la sortie de la cinquième saison en 2017, les rumeurs couraient sur une nouvelle suite à la série. Dominic Purcell évoquait régulièrement le très grand nombre de messages qu’il recevait depuis sur le sujet. Et il y a deux mois, il semblait que l’interprète de Lincoln dans le show créé par Paul Scheuring avait mis fin au suspense, puisqu’il avait révélé qu’une saison 6 verrait bien le jour. Mais son partenaire de jeu dans la série vient de le contredire, mettant définitivement fin aux espoirs des fans qui espéraient avoir droit à une nouvelle saison de Prison Break.

Wentworth Miller vient ainsi de révéler qu’il ne reprendrait plus le rôle de Michael Scofield. L’acteur, qui avait fait son coming-out en 2013, a publié un message sur son compte instagram pour expliquer que sa décision vient du fait qu’il ne souhaite plus jouer de personnages hétéros à l’écran.

Je ne veux tout simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et re-racontées). Donc. Plus de Michael. Si vous étiez un fan de la série, et que vous espériez d’autres saisons… Je comprends que ce soit décevant. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et dérangé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictionnel joué par un homme gay… C’est votre problème.

Dominic Purcell a réagi au post de son partenaire de jeu dans Prison Break, lui apportant tout son soutien dans une vidéo publiée sur son propre compte instagram. L’acteur confirmé que la série n’aurait pas de saison 6, et a affirmé sa loyauté envers son frère à l’écran en précisant que si elle venait finalement à être développée, ce serait sans lui non plus. La série culte lancée il y a 15 ans devrait donc en rester à 5 saisons.