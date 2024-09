Cat’s Eyes, Une amie dévouée et bien d'autres séries à découvrir au 26e Festival de la Fiction La Rochelle

On vous dévoile les fictions et séries en compétition et hors compétition de la 26ème édition du Festival de la Fiction qui se tiendra à La Rochelle du 10 au 15 septembre 2024.

Une édition 2024 sous le signe de la Francophonie

Au fil des années, le Festival de la Fiction de La Rochelle est devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée en matière de création française et européenne (15 000 spectateurs et 2900 professionnels étaient ainsi présents en 2023). C’est en effet un véritable lieu de rencontres et de partage pour l’ensemble de la communauté audiovisuelle française et étrangère, où l’on célèbre la création. Le Festival s’affirme de nouveau, en cette année spéciale du 19e Sommet de la Francophonie, comme le témoin acteur privilégié du dynamisme de la francophonie.

23 œuvres inédites françaises seront en compétition dans plusieurs formats : neuf unitaires, six séries 52min, quatre séries 26min mais aussi quatre séries de moins de 20min. Les thématiques dramatiques portent cette année sur l’Histoire de France, les histoires d’amour, la vie après le deuil, les violences intrafamiliales, les petits boulots, le suicide des jeunes et la sexualité des aînés. Mais l’humour ne sera pas en reste avec Iris, de et avec Doria Tillier ou Père Noël à domicile avec Medi Sadoun.

Ça c'est Paris ©France Télévisions Cats Eyes©TF1 Flashback ©TF1 Iris ©Canal+ Une amie dévouée ©MAX Carpe Diem ©TF1 La Maman du Bourreau ©France Télévisions Le monde n'existe pas ©ARTE Murder Club ©M6

Thierry Godard en président du jury

11 prix seront ainsi décernés par le Jury présidé par le comédien Thierry Godard (Engrenages, Oussekine). Il sera accompagné de la comédienne réalisatrice Sonia Rolland (Tropiques criminels, Un destin inattendu), de la réalisatrice Stéphanie Pillonca (Handigang, J'irai au bout de mes rêves), de la scénariste Caroline Franc (Lycée Toulouse Lautrec), du comédien Jérémy Nadeau (Furies), de la productrice Pauline Gygax (Ma vie de courgette, La ligne) et du compositeur Bastien Burger (Les grands).

Le nouveau Jury de la Compétition Européenne et Francophone remettra trois prix parmi les huit fictions francophones étrangères (Canada, Belgique, Sénégal, Suisse) et les six fictions européennes (Suède, Norvège, Royaume-Uni, Espagne).

Hors compétition, à signaler des séries très attendues, dont plusieurs sont adaptées d’œuvres littéraires. Ainsi Les Enfants sont rois, d'après le roman de Delphine de Vigan, avec Géraldine Nakache et Doria Tillier, diffusée prochainement sur Disney+, qui fera l’ouverture du festival. Ou encore Cat’s Eyes, d’après l’œuvre originale de Tsukasa Hojo avec Camille Lou et Constance Labbé sur TF1 et Le Monde n’existe pas, d’après le roman de Fabrice Humbert avec Niels Schneider et Maud Wyler sur ARTE. Seront également présentés Une amie dévouée, inspirée de faits réels avec Laure Calamy, prévue sur Max. Et Ça, c’est Paris ! avec Alex Lutz, Monica Bellucci et Charlotte de Turckheim sur France Télévisions.

Des invités prestigieux

Sont d’ores et déjà attendus au festival Géraldine Nakache, Doria Tillier, Laure Calamy, Camille Lou, Constance Labbé, Alex Lutz, Noé Debré, Nicolas Gob, Julie Gayet, Cécile Bois, Odile Vuillemin, Hugo Becker, Pascal Elbé, Michael Youn, Christopher Thomson, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Eye Haidara, Emilie Caen, Karole Rocher, Bruno Salomone, Olivier Rabourdin, Tiphaine Daviot, et bien d'autres.

Comme chaque année, deux festivals vont se tenir en parallèle : l'un pour le grand public (qui peut s'inscrire ici) qui pourra assister à de nombreux événements et dédicaces d’acteurs des quotidiennes Ici Tout Commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil et Plus belle la vie, encore plus belle. Les professionnels accrédités pourront quant à eux assister à plusieurs débats artistiques et politiques et à des pitchs de projets inédits de fictions. L’ensemble de la programmation est à retrouver sur la page officielle du festival. Cette 26e édition se déroulera du 10 au 15 septembre.