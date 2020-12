Quelles sont les séries à attendre en 2021 ?

La situation des salles risque d'être toujours un peu incertaine l'année prochaine, avec la pandémie qui n'a pas encore atteint son dénouement. Mais sur le petit écran, l'actualité devrait être toujours assez riche. Découvrez quelles sont les séries les plus prometteuses à attendre en 2021.

En 2020 plus que jamais, les plateformes sont devenues des espaces sur lesquels les consommateurs ont eu besoin de se réfugier. Les salles de cinéma n'ont pas fonctionné souvent et l'offre était bien sûr réduite par rapport aux attentes. On aura heureusement pu compter sur un paquet de séries et la donne ne devrait pas changer en 2021, avec pas mal de programmes prévus un peu partout. Sans faire le tour de tout ce qui va sortir dans les prochains mois, nous avons décidé de vous faire une petite sélection de ce qui nous semble être le plus prometteur à venir.

Loki, sur Disney+

Loki ©Disney+

2021 va enfin marquer le début du Marvel Cinematic Universe sur Disney+. Après un petit retard à l'allumage à cause de la pandémie, le studio promet d'envoyer du lourd avec pas moins de six séries différentes. On ne va évidemment pas revenir sur toutes car l'intérêt varie en fonction des histoires. Mais on place de fortes attentes en Loki, le spin-off sur le demi-frère de Thor. Encore plus depuis qu'on a découvert la très convaincante première bande-annonce, avec un Tom Hiddleston qui brille toujours autant dans le rôle principal. On pourra le suivre lors de ses voyages dans le temps, pour découvrir aussi où il est parti quand il a disparu avec le cube cosmique dans Avengers : Endgame. La Time Variance Authority entrera aussi en action pour essayer de juguler les agissements de Loki. La série sera lancée en mai 2021.

Stranger Things saison 4, sur Netflix

Stranger Things ©Netflix

Carton absolu sur Netflix, la série Stranger Things est un phénomène qui se tient déjà sur trois saisons. Mais on sent que la formule commence à tourner en rond, en dépit de personnages qui restent attachants. Pourquoi attendre la prochaine ? Parce qu'elle promet de se rendre dans d'autres décors et d'ouvrir des pistes narratives un peu différentes de d'habitude. Hopper se retrouve emprisonné dans une prison en Russie, le groupe des enfants a été séparé et la petite ville d'Hawkins ne sera plus le centre des opérations. On attend de voir comment les frères Duffer ont pu renouveler leur hit. La production a cependant pris du retard à cause de la crise et, si on reste très optimistes sur une sortie en 2021, elle n'est pas garantie à 100%.

Midnight Mass, sur Netflix

Midnight Mass ©Netflix

On reste sur la plateforme au logo rouge avec cette autre série que l'on attend impatiemment. Si vous ne savez pas ce qu'est Midnight Mass, on vous la résumera en disant que c'est la nouvelle création télévisuelle de Mike Flanagan. L'une des têtes que l'on se plaît le plus à suivre dans le cinéma de genre. Sa collaboration avec Netflix a déjà été fructueuse, avec The Haunting of Hill House puis Bly Manor. Midnight Mass se déroulera dans une communauté insulaire qui vit dans son coin. Quand un jeune prêtre mystérieux débarque dedans, il amène avec lui son lot d'événements fantastiques, qu'ils soient heureux ou inquiétants. Mike Flanagan se trouve derrière la caméra pour tous les épisodes et on meurt d'impatience de savoir comment il va nous surprendre cette fois.

Tokyo Vice, sur HBO Max

Tokyo Vice ©HBO Max

On avait perdu de vue l'immense Michael Mann. Le réalisateur s'était fait discret depuis Hacker, son dernier essai sorti dans les salles en 2015. Pour son retour, c'est sur le petit écran qu'il a décidé de se diriger, avec la série Tokyo Vice. Il sera impliqué comme producteur mais également derrière la caméra, pour signer le pilote. L'histoire sera celle du roman éponyme de Jake Adelstein, soit celle d'un journaliste américain qui a décidé de s'infiltrer dans le monde de la pègre nippone pour dénoncer publiquement ses agissements. Il va découvrir le monde secret et menaçant des yakuzas. Le rôle principal a été confié à Ansel Elgort, inoubliable Baby Driver chez Edgar Wright. Le projet intéresse forcément parce que le nom de Michael Mann y est associé et qu'on souhaite de tout notre cœur qu'il insuffle son style si particulier à l'ensemble.

Mare of Easttown, sur HBO Max

Mare of Easttown ©HBO Max

HBO a encore prouvé en 2020 que c'était une place majeure pour suivre des séries. La qualité est très souvent présente dans ce sort de chez eux, ce qui noue une vraie relation de confiance avec les téléspectateurs. Alors quand on nous dit qu'un polar original va arriver l'année prochaine sur la plateforme HBO Max, on tend l'oreille. Mare of Easttown se déroule dans un petit patelin de Pennsylvanie frappé par un meurtre qui va secouer la population. Une enquêtrice doit découvrir la vérité derrière ce crime mais va également devoir gérer ses propres problèmes personnels. Un postulat qui n'a rien de très novateur mais on ose croire que si Kate Winslet s'est engagée pour le rôle principal, c'est que la série doit avoir des arguments. Gavin O'Connor sera derrière la caméra, un réalisateur plutôt solide en général. On espère pouvoir en reparler en bien lors de la diffusion en fin d'année 2021.

Fondation, sur Apple TV+

Fondation ©Apple TV+

Sur le marché du streaming, Apple TV+ a du mal à s'installer et à se hisser au même niveau que Netflix. Alors que de l'argent est dépensé pour essayer de bâtir des programmes à destination d'un public mature. La réussite n'est pas encore au rendez-vous, parce qu'il manque LA grande série qui va créer la hype. Fondation peut-elle endosser ce rôle en 2021 ? Oui, sauf que l'entreprise reste risquée car on parle ici d'un mastodonte de la littérature SF. Et qu'il ne sera pas simple d'en tirer un résultat à la hauteur du matériau. Le scénario se déroule dans un futur où la Terre est devenue inhabitable pour les hommes. Un mathématicien parvient à prédire le futur et décide de créer la Fondation pour préserver le savoir de l'Humanité, afin qu'il ne soit pas perdu et alors qu'une nouvelle forme de civilisation doit être inventée. Cette adaptation des écrits d'Isaac Asimov est peut-être l'une des prochaines grandes sagas événementielles sur le petit écran.

Le Livre de Boba Fett, sur Disney+

Le Livre de Boba Fett ©Disney+

Pas de saison 3 de The Mandalorian en 2021, mais une série qui s'y rattache débarquera en fin d'année : Le Livre de Boba Fett. Comme son titre l'indique avec clarté, elle concernera le célèbre chasseur de primes que l'on pensait mort dans Le Retour du Jedi. Revenu aux côtés de Mando, il va maintenant s'illustrer dans son programme. Une scène post-générique à la fin de la saison 2 de The Mandalorian a déjà teasé ce qu'il advenait de lui, quand il s'est emparé du trône de Jabba sur Tatooine. Accompagné par Fennec Shand, il va probablement bâtir sa propre guilde et aura quelques affaires personnelles à régler. Un spin-off sur le personnage a été évoqué pour le cinéma mais ce projet annulé devient maintenant une série. Il est fort probable que l'on découvre dedans des choses sur son passé et notamment comment il a survécu à sa chute dans la gueule du Sarlacc.

Dexter saison 9, sur Showtime

Dexter ©Showtime

On ne peut pas dire que la confiance est maximale à propos de la prochaine saison de Dexter. Un revival qui interviendra en 2021, plusieurs années après une fin qui a eu tendance à décevoir les suiveurs de la série. Showtime veut réparer ses erreurs en essayant de proposer une autre conclusion plus satisfaisante, en se plaçant une dizaine d'années après la saison 8. Michael C. Hall reprendra son rôle de tueur mais le retour le plus important est celui de Clyde Phillips, le showrunner qui est à l'origine. Il avait quitté la série en cours, ce qui avait coïncidé avec une flagrante perte de qualité. Son intention est évidemment de balayer l'ancienne fin pour en trouver une autre qui correspond mieux aux points forts de Dexter.