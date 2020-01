Quentin Tarantino va réaliser sa série Bounty Law

Vous avez aimé ? Partagez :

En marge de la sortie de « Once Upon a time… in Hollywood », Quentin Tarantino levait le voile sur un projet de série qui serait tiré de son dernier film. « Bounty Law » serait toujours d’actualité et le réalisateur vient même de déclarer qu’il va se charger de tous les épisodes.

Avant de s’occuper de ce qui devrait être son dixième et dernier film, Quentin Tarantino est parti pour s’engager sur une expérience à la télévision. En juillet 2019, il dévoilait qu’il avait dans sa besace cinq épisodes d’un programme titré Bounty Law. L’inspiration lui est venue quand il a travaillé sur Once Upon a time… In Hollywood et la série en sera un spin-off. Dans le film, Leonardo DiCaprio incarne un acteur en perte de popularité, qui tourne sans retrouver son éclat d’antan, alors que l’industrie et l’Amérique en général sont en pleine mutation. On a pu le voir en train de camper le personnage de Jake Cahill au sein d’un western à l’ancienne. Tarantino a aimé se replonger dans cette forme de cinéma old school et a développé une vraie attirance pour Jake, au point de vouloir le mettre au coeur d’une série.

Bounty Law, un projet encore en vie

Ce projet n’avait plus été évoqué depuis et, lors d’une interview pour Deadline, le journaliste a tenté de remettre le sujet sur la table. Ce qui n’a absolument pas dérangé QT, qui en a profité pour révéler qu’il avait toujours envie de faire cette série et qu’il comptait en réaliser tous les épisodes :

En ce qui concerne Bounty Law, je veux le faire, mais ça va me prendre un an et demi. J’ai fini par écrire cinq épisodes d’une demi-heure. Je vais donc les faire et je les réaliserai tous.

Quentin Tarantino explique que la série ne parlera pas de Rick Dalton mais vraiment de Jake Cahill. Ça ne permet pas de déceler si DiCaprio sera de retour dans le rôle mais, maintenant qu’on l’a vu dans ce rôle, ce serait étrange et risqué de prendre quelqu’un d’autre. Dans sa précédente interview, le metteur en scène lui avait d’ailleurs laissé la porte ouverte.

Une autre question nous taraude : quel diffuseur va le suivre dans cette aventure ? Parce que vouloir réaliser cette série, c’est une chose, mais encore faut-il avoir une plateforme ou un network derrière ! Mais le simple nom de Tarantino devrait suffire à attirer du monde. Il faudra aussi déterminer, dans le cas où cette série existera, quand il pourra s’en occuper – avant ou après son prochain film ?