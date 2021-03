Qui a tué Sara ? : la saison 2 a déjà une date de sortie

"Qui a tué Sara ?" a déjà attiré de nombreux abonnés de Netflix depuis sa mise en ligne très récente. Et ces derniers seront ravis d’apprendre que la plateforme de streaming a déjà communiqué la date de mise en ligne de la saison 2 du show mexicain.

Qui a tué Sara ?, l’un des derniers cartons de Netflix

Disponible depuis quelques jours à peine, la série mexicaine Qui a tué Sara ? s'est rapidement hissée dans le top 10 Netflix. La série qui mêle violence et suspense, est centrée sur Álex, un homme accusé du meurtre de sa sœur lorsqu’il n’était qu’un adolescent. Tout juste sorti de prison après 18 ans derrière les barreaux, il est bien décidé à faire payer les vrais responsables du crime. Il va d’abord devoir découvrir quel membre de la puissante famille Lazcano, à qui il doit son séjour en prison, est responsable de la mort de Sara…

Après Sky Rojo, Netflix enchaîne

On apprenait plus tôt dans la journée que Netflix n’avait pas perdu de temps pour annoncer la date de mise en ligne de la deuxième saison de Sky Rojo. On sait donc déjà que la série espagnole signée des créateurs de La casa de papel sera disponible à partir du 23 juillet prochain sur la plateforme de streaming. Et celle-ci a décidé d’enchaîner avec une nouvelle qui devrait ravir un grand nombre de ses abonnés. Le géant du streaming vient déjà de dévoiler, comme nous l'apprend Variety, la date de sortie du deuxième chapitre de Qui a tué Sara ?

Qui a tué Sara? © Netflix

Netflix a encore moins perdu de temps dans ce cas, puisque la première saison du show espagnol a été mis en ligne il y a moins d’une semaine, le 24 mars dernier. Et il faudra également patienter moins longtemps que pour Sky Rojo avant de pouvoir découvrir la suite de Qui a tué Sara ?. La suite du show mexicain, qui devrait nous donner les réponses aux question posées à la fin du premier chapitre, sera à découvrir à partir du 19 mai prochain sur Netflix. L'acteur principal, Manolo Cardona, a partagé la bonne nouvelle sur son compte Twitter :