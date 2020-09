Raised by Wolves : Ridley Scott obtient une saison 2

"Raised by Wolves" n'aura pas attendu très longtemps après son lancement sur HBO Max pour connaître les joies du renouvellement. La série produite par Ridley Scott rencontre un tel succès qu'une seconde saison vient déjà d'être commandée sans perdre de temps.

Raised by Wolves : c'est quoi cette production de Ridley Scott ?

Le nom du papa d'Alien et de Blade Runner a forcément eu un effet sur l'intéressement du public. Ridley Scott et la science-fiction, c'est un mariage qui fonctionne souvent bien. Raised by Wolves reprend certaines de ses obsessions en se déroulant dans un monde qui a été ravagé par une guerre de religions. Les humains ont été anéantis, mais deux androïdes ont été conçus pour élever des enfants qui sont le futur de l'Humanité. Père (Abubakar Salim) et Mère (Amanda Collin) respectent leur rôle, leur fournissant une éducation qui se veut dénuée de toutes croyances, pour ne pas commettre les mêmes échecs que par le passé. Mais quand un groupe de survivants humains va essayer de mettre la mains sur les enfants, Mère va se transformer en une louve qui n'accepte pas que l'on touche à son clan. On retrouve dans Raised by Wolves cette fascination de Ridley Scott pour le rapport entre créateur et création, et comment la seconde peut échapper au contrôle du premier.

Une série de SF qui cartonne sur HBO Max

Lancé au début du mois de septembre sur la plateforme américaine HBO Max, le programme n'est pas encore disponible chez nous. Il le sera sur WarnerTV à une date inconnue. Le public français n'a pas eu le temps de poser les yeux dessus que l'on apprend qu'une seconde saison vient d'être officialisée. Le studio a profité de l'engouement pour battre le fer tant qu'il est chaud. Ils ont raison, car Raised by Wolves a enregistré la meilleure audience de toute la plateforme depuis son inauguration en mai dernier. On ne dispose pas des chiffres précis mais il est également noté par WarnerMedia qu'une hausse des audiences de 50% a été enregistrée entre la première et la seconde semaine. Dit comme ça, c'est effectivement une confirmation que les abonnés sont séduits, ou du moins intrigués, par cette série de science-fiction. À voir si cette ambitieuse création, qui a marqué les débuts de Ridley Scott à la réalisation pour le petit écran, va tenir sur la durée.