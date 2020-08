Raised by Wolves : un nouveau trailer pour la série de Ridley Scott

Ridley Scott est très lié à la science-fiction avec quelques classiques à son actif. Il continue d'aborder le genre avec la série "Raised By Wolves". Cette création de Aaron Guzikowski pour HBO Max se montre dans une seconde bande-annonce toute aussi convaincante que la première.

Raised by Wolves : une histoire d'androïdes

Raised by Wolves avait déjà impressionné dans sa première bande-annonce. La seconde que vient de diffuser la Warner continue dans ce sens et nous présente les principaux éléments de l'intrigue. La série se déroule dans un avenir assez lointain, après que le monde tel qu'on le connaît est tombé en ruines à cause d'une guerre de religions. Les croyances des hommes ont mené à cette situation. Avant que tout ne soit détruit, deux androïdes ont été programmés pour veiller sur des enfants humains qui seront chargés un jour de faire repartir l'Humanité. Père (Abubakar Salim) et Mère (Amanda Collin) sont dévoués dans l'exercice de leur fonction. Ils protègent leur petit groupe de marmots, en apportant éducation et affection. Pour que les erreurs du passé ne soient pas reproduites, ces deux robots font leur possible afin que les enfants n'aient pas de croyances. Mais quand un groupe de survivants humains débarque pour emporter les bambins, Mère va se montrer extrêmement hostile et tentera d'empêcher qu'ils atteignent leur objectif. Tous les moyens seront bons pour parvenir à ses fins.

Un pitch vraiment intéressant, qui promet une réflexion profonde en plus d'un spectacle généreux en action. La seconde bande-annonce montre que l'affrontement entre Mère et les humains sera une boucherie. La série ne semble pas définir une ligne claire entre les gentils et méchants. Car si Mère veut protéger les enfants, elle ne fait pas dans la finesse et son comportement lorgne carrément vers la psychopathie - normal, elle n'est pas humaine. Ses opposants, présentés comme une menace, pourraient avoir des intentions louables afin de relancer leur espèce. Quant à la direction artistique, Raised by Wolves convainc toujours dans cet aperçu. La série a vraiment belle gueule, avec des décors convaincants, une mise en scène solide et un univers travaillé.

Raised by Wolves lancera sa diffusion sur HBO Max le 3 septembre prochain. C'est via Warner TV que nous y aurons accès en France mais aucune date n'a été communiquée.

Ridley Scott continue avec ses obsessions

L'affection de Ridley Scott pour la science-fiction ne date pas d'aujourd'hui. Le papa de Blade Runner et d'Alien s'est déjà posé des questions sur la relation entre l'homme et la machine, notamment sur comment la création peut s'émanciper de son créateur en étant dotée d'un sens de la réflexion. Le comportement incontrôlable de Mère rappelle celui de David (Michael Fassbender) dans Alien : Covenant. La figure de l'androïde semble obséder le metteur en scène et il trouve dans Raised by Wolves un moyen de prolonger les thèmes qu'il a développés dans ses oeuvres pour le cinéma.

Ridley Scott opère sur la série comme producteur mais surtout comme réalisateur des deux premiers épisodes. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant car il va donner l'impulsion pour la suite. On espère par contre que ça sera moins pompeux que ses deux dernier ajouts à la saga Alien ! Raised by Wolves a tous les arguments pour être une série-événement, sur le fond et la forme. De plus, ça sera l'occasion de revoir Travis Fimmel de Vikings dans un autre projet d'envergure. Il campe ici le chef des humains qui s'oppose à Mère.