Rambo et Expendables : bientôt les séries ?

Voilà des années que le petit écran est devenu un terrain de jeu sur lequel tout le monde veut miser, quitte à faire dans la facilité plutôt que dans l'originalité. Des séries tirées des licences "Rambo" et "Expendables" sont à l'étude, et il se pourrait que l'une d'elles voit le jour.

Rambo ou Expendables pourraient filer sur le petit écran

Hollywood continue à avoir cette fâcheuse tendance à tomber dans le recyclage au lieu d'essayer de trouver des idées neuves. On ne compte plus les nombreuses licences qui subissent des exploitations abusives ou même les petits succès sur lesquels des producteurs tentent de capitaliser au maximum, sans forcément que le public n'y trouve de l'intérêt. Ce n'est pas demain la veille que le système américain va cesser d'agir ainsi, encore moins avec l'avénement des plateformes et l'explosion des productions pour le petit écran. Il suffit de voir la dernière sortie de Jeffrey Greenstein, président de Millennium Media, pour s'en convaincre.

En effet, ce dernier a dévoilé auprès de The Hollywood Reporter (via Screenrant), que des séries Rambo et Expendables étaient à l'étude. Le studio souhaite exploiter le potentiel de ses licences populaires et envisage aussi un traitement similaire pour Hellboy et la saga La Chute de.

Nous nous sommes toujours concentrés sur les longs-métrages, nous avons une liste de projets pour la TV que nous développons. Mais mon plan est de me concentrer sur nos licences à la TV, et de développer La Chute de à la TV, Rambo TV, Expendables TV. Nous réfléchissons à Hellboy TV aussi. Il y a donc beaucoup d'opportunités, mais je veux vraiment lancer quelque chose autour des licences avant de commencer à développer du contenu original.

Une stratégie, d'un point de vue économique, qui se comprend. Travailler sur des titres connus du public permet de gagner du temps, de s'installer plus rapidement dans le milieu du petit écran, de prendre moins de risques financiers et, tout logiquement, d'avoir un retour sur investissement plus certain. Néanmoins, l'intérêt artistique semble limité.

John Rambo (Sylvester Stallone) - Rambo : Last Blood ©Metropolitan Filmexport

Précisons, tout de même, que Jeffrey Greenstein parle d'éventualités et qu'aucun projet n'a encore reçu de feu vert. Dans le tas, on estime qu'au moins une des quatre licences va connaître un passage sur petit écran. Reste à savoir laquelle ou lesquelles, et s'il y en aura quelque chose de satisfaisant à en tirer. Ce qui est certain, c'est que les Expendables seront de retour dans les salles avec un quatrième volet attendu à priori en 2022.