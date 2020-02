Ray Donovan : le showrunner réagit à l’annulation de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

La série « Ray Donovan » s’arrête après une septième saison et David Hollander, à la production et l’écriture depuis les débuts en 2013, n’en revient pas. Une frustration qu’il a publiquement partagée, sans toutefois acter d’une disparition définitive.

Déception, mais aussi incompréhension. La série Ray Donovan, annulée à l’issue de la septième saison, tire sa révérence avec un goût amer d’inachevé. Une huitième saison était en effet prévue pour être la dernière de la série, ce qui aurait permis à la famille Donovan d’apporter une conclusion consistante. Côté casting et créateurs, la perplexité règne. Le showrunner de la série, David Hollander, s’en est ouvert dans une interview pour Vulture.

« Nous n’aurions jamais imaginé être annulés »

La décision de Showtime en date du 4 février n’a pas été commentée par le network. Selon les mots de David Hollander, aucun différent artistique ne serait en cause, et des mouvements stratégiques et économiques seraient plutôt à l’oeuvre. Une annulation qui aurait ainsi pu être en partie dictée par la fusion entre CBS et Viacom. Du point de vue d’Hollander, le choc est immense, surtout au regard de leur relation avec Showtime depuis presque dix ans..

Chaque année, c’était eux qui nous couraient après. Nous étions habitués à cette relation, où nous donnions tout pour une série difficile à faire et Showtime nous aidait, nous cajolait et nous motivait. Nous étions habitués à être une série qui n’était « pas » annulée. Nous n’aurions jamais imaginé l’être.

Ray Donovan était un titre-phare de Showtime, et l’incompréhension est d’autant plus grande que la saison 6 était déjà un aboutissement, avant une saison 7 qui déplaçait la série de Los Angeles à New York. Selon les dires de David Hollander, la fin de la saison 6 « aurait totalement pu être la fin de la série ». À la différence de la saison 7 – et donc dernière -, qui a proposé un flashback pour explorer la relation entre Mickey (Jon Voight) et Ray (Liev Schreiber), un pivot pour ouvrir sur ce qui devait arriver dans la saison 8…

Nous ne comprenons toujours pas […] La fin de la saison 7 n’est en aucun cas la fin de la série.

Remerciant les fans de la série pour leur fidélité et leur engagement, et s’excusant aussi de ne pas avoir pu apporter à la série une conclusion en bonne et due forme, David Hollander n’exclut cependant pas que la série puisse être reprise, mais le temps est compté :

Il ne faut jamais dire jamais. Ce serait beaucoup plus simple à faire dans l’instant. Les décors sont toujours en place. Le casting est toujours sous contrat. Les mécanismes sont bien en place. Une fois qu’on aura démonté les décors et rangé les costumes… Beaucoup de ces acteurs sont très demandés.

Bien que la situation semble très compromise, la série Ray Donovan pourrait-elle être récupérée par un autre network ? On suit cette possible évolution de près.