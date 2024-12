Reacher saison 3 : Prime balance enfin la date de sortie et des premières images

Jack Reacher est de retour sur les premières images de la troisième saison du carton de Prime Video. Et il affronte un personnage encore plus impressionnant que lui physiquement.

Le troisième chapitre de Reacher se dévoile

Depuis 2022, Alan Ritchson incarne le héros de la série Reacher. La première saison de la série Prime Video adaptait le roman Du fond de l’abîme, écrit par Lee Child et publié en 1997. La deuxième était quant à elle basée sur La Faute à pas de chance, publié en 2007.

Reacher est l’une des plus grosses réussites de Prime Video. Comme expliqué en septembre dernier, après la mise en ligne de sa première saison, la série est devenue la plus vue de la plateforme de streaming. Le deuxième chapitre a lui aussi fait très fort. Une nouvelle salve d’épisodes a donc été commandée par Prime Video. Et celle-ci vient de donner de ses nouvelles.

Le personnage joué par Alan Ritchson face à un adversaire de taille

Prime Video a mis en ligne la première bande-annonce de la troisième saison de Reacher. Celle-ci présente surtout l’un des antagonistes des nouveaux épisodes. Et celui-ci est massif. Le personnage principal de la série affronte ainsi un homme qu’il décrit comme faisant deux fois sa taille. Ce nouveau personnage est joué par Olivier Richters, connu sous le surnom « Le Géant Néerlandais ».

Cette nouvelle saison de la série est basée sur le septième livre écrit par Lee Child. Celui-ci est intitulé Ne pardonne jamais. Dans les nouveaux épisodes du show, les fans pourront donc voir Jack Reacher aller sous couverture pour sauver un informateur détenu par un ennemi de son passé.

La série ne s’arrêtera pas après sa troisième saison

En plus d’en avoir eu une première bande-annonce, on connait désormais la date de sortie de la troisième saison de Reacher. Les huit épisodes qui composent ce nouveau chapitre n’arriveront pas en même temps sur Prime Video. Les trois premiers seront visibles à partir du 20 février 2025. Puis, un épisode arrivera chaque semaine jusqu’au 27 mars.

Après cela, la série se poursuivra avec une quatrième saison, déjà commandée par Prime Video. L’univers du show s’étendra aussi avec un spin-off. Alors que Variety avait annoncé la nouvelle en septembre dernier, Prime Video a depuis officialisé cette information, et confirmé que ce nouveau show serait centré sur le personnage de Frances Neagley.