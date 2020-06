Reality Z sur Netflix : c'est quoi cette fausse téléréalité avec des zombies ?

Croisement entre une téléréalité et une invasion de zombies. Voilà comment résumer le plus simplement du monde la série "Reality Z" qui arrive sur Netflix à partir du 10 juin. On vous résume, avant son lancement, tout ce qu'il faut savoir sur cette création en provenance du Brésil.

Le concept de téléréalité n'a toujours pas perdu de son pouvoir d'attraction auprès des téléspectateurs, si on en juge par la popularité des Marseillais sur W9 ou des tentatives comme The Circle sur Netflix et Love Island sur Amazon. Netflix, toujours, prend le phénomène sous un angle plus fictionnel avec la série Reality Z.

Créée par Cláudio Torres, cette production brésilienne est en fait une adaptation de Dead Set, la série britannique de Charlie Brooker, papa de Black Mirror. À l'époque, il avait eu la brillante idée d'incorporer des zombies au cœur d'une intrigue qui suit l'évolution d'un show de téléréalité inspiré du phénomène Big Brother alors, qu'à l'extérieur, le monde est en train de sombrer dans le chaos. Sauf que les participants vont vite s'apercevoir que cette réalité va pénétrer dans l'enceinte du studio d'enregistrement. Une situation qui rappelle ce qu'ont vécu les participants à Big Brother en Allemagne lorsque la pandémie du COVID-19 a commencé - ils sont restés dans l'ignorance jusqu'à qu'ils apprennent en direct les événements qui touchaient le monde entier.

Reality Z reprend la même histoire que Dead Set, en déplaçant le cadre au cœur du Brésil. Une contrée plus originale, plus atypique, qui traduit la volonté de Netflix de se trouver des programmes en provenance de partout à travers le globe. Reality Z passe après 3%, première série brésilienne du catalogue. Les zombies ont déjà été sollicités plusieurs fois dans des séries de la plateforme. On pense à Black Summer, Kingdom ou même Santa Clarita Diet.

Est-ce que Reality Z peut/va être bien ?

L'idée - bien que pas originale car adaptée - est une bonne sur le papier. Il y a tant à dire sur le comportement des gens qui gravitent autour de la téléréalité. Ajouter des zombies à l'équation peut apporter du piment, en plus d'une bonne dose de gore. La bande-annonce de Reality Z présente un programme qui distille quelques touches d'humour. Le spectacle jouera apparemment avec le second degré, mariant ainsi horreur et passages drôles. Une première saison de 10 épisodes va débarquer ce 10 juin. Rien n'indique encore qu'une suite verra le jour, tout dépendra de la réception de la série. Dead Set, en son temps, n'avait eu que 5 épisodes.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce :