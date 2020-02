Vous avez aimé ? Partagez :

La série d’horreur des frères Clarkson, « Red Rose » sera à découvrir sur Netflix en France et à l’international en dehors de la Grande-Bretagne. La plateforme vient d’acquérir les droits de ce programme qui traitera d’une application qui fait faire de mauvaises choses aux adolescents.

La constitution d’un catalogue d’exclusivités passe aussi par l’achat de titres. Netflix bataille souvent pour décrocher divers droits et Deadline annonce que ce sont ceux de Red Rose qui sont désormais en sa possession. La série horrifique sera diffusée aux USA et à l’international sur la plateforme au logo rouge. Produite par les anglais de la BBC Three, en collaboration avec Eleven (Sex Education) et eOne (Sharp Objects), elle a été écrite par Michael et Paul Clarkson. Son contenu risque de parler aux jeunes adultes car l’argument de base repose sur une application téléphonique.

Attention à vos téléphones dans Red Rose !

Durant un été chaud en Grande-Bretagne (l’intrigue se déroulera à Bolton), plusieurs adolescents profitent des vacances méritées (ou pas) après la fin de l’école. Des rumeurs circulent sur une mystérieuse application appelée Red Rose. Ceux qui s’aventurent dessus sont encouragés à relever des défis de plus en plus dangereux pour eux. Son caractère sulfureux attire forcément quelques têtes brûlées en demande de sensations fortes. Rochelle Jackson va télécharger l’application et sa vie va prendre une tournure inquiétante à la suite de cet acte. Sa ville va être le théâtre d’événements surnaturels et il faudra s’allier avec d’autres gens de son âge pour venir à bout de ce mal.

Ce postulat de base est en phase avec notre époque, où les adolescents vivent davantage derrière leurs écrans que dans la vraie vie. Les appareils de leur quotidien vont devenir une source de terreur et c’est dans la réalité qu’il faudra trouver les clés. On notera que les frères Clarkson ont travaillé sur The Haunting Of Hill House, l’un des grands titres du catalogue Netflix, et on caresse le doux rêve de découvrir en Red Rose une série qui sait manier autant les éléments horrifiques que l’émotion, avec des personnages passionnants. À la différence du chef d’oeuvre de Mike Flanagan, cette nouvelle proposition s’apparente plus à une parabole sur notre utilisation du virtuel et aux dérives qu’elle peut provoquer dans certains cas.

Le casting n’a pas été révélé et aucune date n’est donnée pour la mise en ligne des huit épisodes de Red Rose.