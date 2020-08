Resident Evil : Netflix confirme sa série live et dévoile un premier gros indice

La franchise Resident Evil va voir sa première série en prises de vue réelles. Netflix confirme l'existence de ce projet qui risque d'être très surveillé par les fans de zombies. On y découvre aussi le titre du premier épisode, qui donne un très gros indice sur le scénario.

La série Resident Evil existe

La franchise Resident Evil n'est pas morte. On le sait, avec la préparation d'un nouveau jeu pour les consoles. Au cinéma, non plus, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Après plusieurs films douloureux pour les fans, un reboot est toujours sur les tablettes. Sans Paul W.S. Anderson ni Milla Jovovich. C'est Johannes Roberts qui a été choisi pour le réaliser. Ajoutons à ça qu'une série avec Netflix a aussi été évoquée. La plateforme confirme dans un nouveau tweet que le projet est en vie. La série sera tournée en prises de vue réelles, ce qui va demander des moyens pour rendre le résultat solide visuellement. Si Netflix fait comme avec The Witcher, ça devrait le faire. Après, de là à dire que les joueurs seront contentés, il y a un pas que nous ne franchirons pas.

Bronwen Hughues est annoncée à la réalisation des deux premiers épisodes. Elle s'y connaît en zombies puisqu'elle a oeuvré sur LA série référence dans le genre : The Walking Dead. Cette saison sera composée de 8 épisode de chacun une heure.

Bienvenue à New Raccoon City

L'annonce de Netflix s'accompagne d'une photo de la première page du scénario du pilote. On y voit dessus le titre de cet épisode, qui sera "Welcome to New Raccoon City". L'idée cette fois est de se positionner après la première invasion de zombies et de se dérouler dans la ville de Raccoon City suite à sa reconstruction qui a pris plus de dix ans. La série devrait donc se dérouler dans un futur pas si éloigné de notre époque. Le scénario va se découper sur deux chronologies. La première va suivre les jeunes soeurs Jade et Billie Wesker lors de leur arrivée à New Raccoon City. Mais elles vont se rendre compte que leur père cache des choses et pourrait être à l'origine d'une catastrophe. La suite se déroule environ une décennie après avec uniquement Jade. Uniquement quelques millions de personnes sont encore vivantes sur Terre et tout le reste a été transformé en monstres. Elle doit survivre dans ce nouveau monde, en découvrant des choses sur sa propre famille.

Netflix s'attaque à un monument de l'histoire du jeu vidéo avec Resident Evil. Sept épisodes principaux sont parus, plus des remakes et des jeux secondaires. Quasiment toutes les consoles ont au moins un jeu de la licence dans leur catalogue. Le refrain est le même qu'avec toutes les adaptations vidéoludiques : on a peur. Les exemples de ratages sont trop fréquents pour que l'on exprime de l'optimisme. Mais on espère que Netflix va faire honneur à un univers qui vaut le détour !