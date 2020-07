Revenge : le spin-off de la série tombe à l'eau

La série "Revenge" a cartonné sur ABC de 2011 à 2015. 5 ans après son annulation, la série créée par Mike Kelley devait revenir avec un spin-off. Mais finalement la chaîne américaine a décidé de ne pas donner suite malgré des rumeurs confirmées l'année dernière.

Le spin-off de Revenge annulé avant même de commencer

Rappelez-vous, Revenge mettait en scène Emily VanCamp dans le rôle d’Amanda Clarke, une jeune femme au passé trouble venue s’installer aux Hamptons. Cette dernière se prénommait en réalité Emily Thorne et menait une vendetta secrète contre la famille responsable de l’emprisonnement et la mort de son père quand elle était plus jeune. On retrouvait au casting de cette série Joshua Bowman, Nick Wechsler ou encore Madeline Stowe. Malgré des scores d’audiences honorables, la série a été annulée en 2015 après 4 saisons. Mais l’année dernière, on vous confiait l’arrivée d’un reboot de la série via un spin-off. La nouvelle risque de décevoir les fans qui pensaient sûrement enfin voir une suite de leur série préférée. Mais selon TVLine, cela n'aura finalement pas lieu.

De quoi aurait parlé le spin-off de Revenge ?

Chaque année, les séries sont annulées, renouvelées ou des projets ne voient même pas le jour. Pour ce qui est de Revenge, des rumeurs d’une suite se multipliaient l’année dernière. Mais ABC (la chaîne qui diffusait Revenge) a donc décidé de ne pas poursuivre le projet. Cette nouvelle série devait suivre une jeune femme latino-américaine fraîchement arrivée à Malibu avec une seule idée en tête : se venger de l’entreprise pharmaceutique qui a causé "la mort de sa mère, la destruction de sa famille ainsi qu’une épidémie". Dans le but de garder les fans de la série originale, ce nouveau personnage aurait dû être guidé par Nolan. Interprété par Gabriel Mann, Nolan était un allié précieux d’Emily et un personnage très apprécié des fans.

Le projet était encore au stade de développement et aucun pilote n’avait vu le jour. Mike Kelley, le créateur de Revenge devait aussi servir de producteur exécutif.