Riverdale : Archie va-t-il mourir dans la saison 5 ?

La série pour adolescents "Riverdale" prépare sa cinquième saison. Des épisodes qui vont marquer un tournant, avec le bal de fin d'année et des destins différents pour les personnages. Un nouvel indice pourrait nous annoncer qu'Archie risque de mourir prochainement.

Riverdale : une saison 4 amputée à cause du coronavirus

En mars dernier, quand la pandémie commençait à devenir une menace très sérieuse, le tournage de la saison 4 de Riverdale était en cours. Les producteurs ont décidé de la rendre plus courte et d'ajouter au début de la saison suivante ce qui manquait. Une situation décevante pour les fans, qui attendaient du lourd jusqu'au final. Il allait être question du bal de promo et des diplômes, tournant majeur pour les adolescents. Depuis le début, la série se déroule dans la ville de Riverdale, avec des tonnes d'intrigues et sous-intrigues différentes. Il s'agit d'une adaptation des comics de chez Archie Comics portée par The CW et dont la diffusion en France se passe sur Netflix.

Le tournage va reprendre incessamment sous peu, permettant ainsi de donner aux fans cette saison 5 qui est à la fois la fin de la précédente et le début d'une nouvelle dynamique. Il faut évidemment espérer que la crise sanitaire n'engendre pas encore du retard, comme ça vient d'être le cas pour la production de The Batman, arrêtée juste après sa reprise. Si tout roule, la diffusion prochaine des épisodes interviendra en 2021, à une date encore difficile à déterminer.

La fin pour Archie ?

Le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, vient de teaser la saison 5 sur son compte Twitter avec un message qui s'accompagne de deux photos (et de beaucoup d'émoticônes). Il n'en faut pas plus pour lancer des théories sur le futur et on pense deviner qu'Archie pourrait mourir dans l'un des prochains épisodes. La première photo montre les adolescents heureux lors de la remise des diplômes. Mais les choses se gâtent sur la seconde avec Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes) et Betty (Lili Reinhart) qui sont dans un cimetière, en face d'une tombe sur laquelle ils se recueillent. Au-dessus d'eux se trouve la tête d'Archie (K.J. Apa), avec un casque militaire. Les indices sont trop gros pour qu'on ne pense pas à la mort du personnage lors de son passage au front. On sait déjà qu'il se dirige vers une arrivée dans l'armée après la fin de ses études. La position de sa tête, dans le ciel, force à imaginer qu'il pourrait disparaître, laissant des proches emplis de chagrin.

Si mort il devait y avoir, elle interviendra dans l'épisode 4 qui se nomme Purgatory. Un titre pas très rassurant, à connotation négative. Cet épisode sera officieusement le premier de la saison 5 car les trois précédents sont ceux qui devaient clôturer la précédente. Précisons qu'un saut en avant dans le temps est prévu ensuite pour changer d'époque et s'éloigner de la période lycée. Le chapitre Graduation va probablement miser sur l'émotion avec la fin d'une ère. La possible disparition d'Archie pourrait en rajouter une couche en ce sens.

Si cette théorie se confirme, cela voudrait dire que Roberto Aguirre-Sacasa envisageait d'ouvrir sa saison 5 sur un tel événement ! À moins qu'il ait un plan plus complexe en tête et que la série essaiera de nous faire croire qu'il est mort en tant que soldat, avant de réapparaître quand on s'y attendra moins. Une éventualité à ne pas négliger. Car se séparer d'un personnage autant majeur n'est pas un choix à prendre à la légère et ce geste pourrait changer à jamais la trajectoire de Riverdale.