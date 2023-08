Riverdale : Lili Reinhart donne son avis sur l'absurdité de la série

Alors que "Riverdale" va s'arrêter après sept saisons, l'actrice Lili Reinhart, qui interprète Betty, est revenue sur son expérience et sur l'absurdité de la série qui est si souvent pointée du doigt.

Riverdale : pas une simple série pour adolescents

Basée sur les personnages d'Archie Comics, Riverdale a rapidement connu un franc succès auprès du jeune public. Créée par Roberto Aguirre-Sacasa et diffusée par The CW (en France sur Netflix), la série suit un groupe de lycéens de la petite ville de Riverdale. Parmi eux, il y a Archie Andrews, l'ami d'enfance de Betty Cooper. Avec eux se trouve Jughead, le meilleur ami d'Archie.

Le trio va alors voir arriver une nouvelle élève, Veronica Lodge. Si tous les quatre vont consolider leur amitié et avoir des relations amoureuses, on les retrouve surtout constamment au centre d'histoires étranges et de dangers. Au fil des saisons, on a ainsi pu les voir être confrontés à un tueur en série, à une secte ou encore à des événements surnaturels.

Riverdale ©The CW

Le show a néanmoins beaucoup d'ironie. Et pousse justement loin le principe du "cliffhanger" avec toutes sortes de rebondissements devenus de plus en plus farfelus. C'est cette folie et l'absurdité de l'histoire qui a pu plaire à une partie des spectateurs. Mais qui est aussi critiquée par d'autres.

Dans une interview donnée à Vulture (à l'occasion de la fin de la série), Lili Reinhart, l'interprète de Betty, revient sur son expérience de Riverdale. L'actrice s'exprime sur la manière dont le show a été reçu toutes ces années, ayant tout à fait conscience de l'amusement que la série peut générer.

Je pense qu'il est important d'avoir conscience que l'on se moque beaucoup de notre série. Les gens voient des extraits sortis de leur contexte et se disent : "Quoi ? Je croyais que c'était une émission sur les adolescents". C'est aussi ce que nous pensions dans la première saison.

Lili Reinhart touchée par les moqueries

Pour elle, Riverdale n'est pas à prendre au premier degré. Et si la série est aussi absurde, c'est évidemment volontaire. Cependant, la démarche de Roberto Aguirre-Sacasa n'a pas empêché des spectateurs de se moquer de la série. Chose que la comédienne n'a pas forcément appréciée.

Cela n'a pas été facile d'être le sujet d'une plaisanterie. Nous voulons tous être des acteurs. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Alors quand l'absurdité de notre spectacle est devenue un sujet de discussion, c'est devenu difficile. C'est totalement "What the fuck". Mais c'est là tout l'intérêt. Lorsque nous faisons nos lectures et que quelque chose de ridicule se produit, Roberto (Aguirre-Sacasa) rit parce qu'il comprend l'absurdité et l'aspect comique de la chose.

Lili Reinhart - Riverdale ©The CW

Si les réactions du public ont pu toucher Lili Reinhart, elle ne semble pas avoir le moindre regret à avoir joué dans Riverdale. Au contraire, l'actrice se dit chanceuse d'avoir eu "un putain de travail régulier pendant sept ans". Et elle ne pense pas qu'elle aura à nouveau la possibilité d'avoir un rôle durant "plus de 100 épisodes". D'ailleurs, c'est dès son audition pour le rôle de Betty que Lili Reinhart s'est sentie bien, alors qu'elle venait de déménager à Los Angeles sans argent ni travail.

Je me souviens qu'après ma dernière audition, j'étais au téléphone avec ma mère et je lui ai dit que c'était la première fois dans un processus d'audition que je me sentais vraiment bien et en paix avec le résultat, quel qu'il soit : "Je leur ai donné ma version de ce qu'est ce personnage, c'est à prendre ou à laisser". Ce soir-là, j'ai appris que je l'avais eu.

Riverdale s'arrêtera après la saison 7 dont la conclusion est prévue pour le 23 août prochain aux États-Unis. Lili Reinhart n'a pas de projets notables à venir. Il est néanmoins possible de la (re)voir sur Netflix dans le film Une vie ou l'autre (2022).