Riverdale saison 4 : le tournage est suspendu

Le monde des séries n’échappe pas aux réalités sanitaires. Le tournage de la série Riverdale a été suspendu après qu’un membre de la production soit rentré en contact avec une personne qui avait été testée positive au coronavirus.

Un porte-parole pour la série qui travaille au studio Warner Bros TV a annoncé la nouvelle mercredi 11 mars en confirmant que la production de la série serait bien arrêtée temporairement.

“Nous avons récemment appris qu’un membre de l’équipe de Riverdale, qui est produite à Vancouver, a été en contact avec une personne qui a été testé positif au COVID-19” le représentant a déclaré.

Le membre de l’équipe est actuellement sous évaluation médicale. Nous travaillons de près avec les bonnes équipes ici à Vancouver pour identifier et contacter tous les individus qui ont pu rentrer en contact direct avec notre membre d’équipe. La santé et la sécurité de nos employés, les acteurs et les équipes de tournage est notre plus grande priorité. Nous avons toujours pris des précautions pour protéger les personnes qui travaillent sur nos productions autour du monde et nous continuerons de le faire. Nous prenons beaucoup de précautions et c’est pourquoi la production de Riverdale est actuellement suspendue.