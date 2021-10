Riverdale saison 6 : Sabrina Spellman se dévoile dans une sombre bande-annonce

La saison 6 de "Riverdale" sera marquée par la présence de Sabrina Spellman interprétée par Kiernan Shipka dans "Les Nouvelles Aventures de Sabrina". L'héroïne se dévoile déjà dans une bande-annonce sombre et inquiétante de la série CW.

Un peu de sorcellerie à Riverdale

La saison 5 de Riverdale s'est à peine terminée que la saison 6 se dévoile déjà ! Un peu plus d'un mois après le dernier épisode en date (diffusé le 6 octobre aux Etats-Unis), les fans du show pourront retrouver Betty, Archie, Jughead et Veronica avec le premier épisode de cette sixième saison (le 16 novembre). Pour rappel, ces prochains épisodes seront marqués par la venue d'un personnage important. Comme on vous l'annonçait, Sabrina va rendre visite aux habitants de Riverdale. Le personnage interprété par Kiernan Shipka dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina est attendu pour au moins un épisode (le quatrième) et va croiser la route de Cheryl.

Riverdale ©The CW

C'est justement ce qu'on voit dans la bande-annonce de la saison 6 (en une d'article) dévoilée par CW. Une bande-annonce qui promet une saison encore folle, sombre et inquiétante avec l'arrivée d'un homme qui prétend être le Diable et Betty qui dit vouloir un enfant avec Archie. Mais surtout, en fin de vidéo, on voit Cheryl s'adresser à quelqu'un et dire : "look what the cat dragged in" ("Regardez qui est là" en français). La personne se retourne, et c'est évidemment Sabrina qui apparaît avec un grand sourire. On s'attend à ce que la rencontre des deux personnages fasse des étincelles ! Cheryl ayant clairement l'intention de faire basculer la petite ville de Riverdale dans un monde surnaturel assez effrayant...

Une réunion attendue

Pour rappel, Riverdale est une série créée par Roberto Aguirre-Sacasa et basée sur les personnages d'Archie Comics. Dedans, on suit un groupe de lycéens dont le quotidien est bouleversé après la disparition d'un adolescent : Jason Blossom. Arrive alors Veronica Lodge. La jeune fille se lie d'amitié avec Betty, Archie et Jughead. Ensemble ils vont découvrir les sombres secrets de Riverdale.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina est également créée par Roberto Aguirre-Sacasa. Il s'agit d'un spin-off de Riverdale centré sur la jeune sorcière Sabrina. Adolescente, elle tente de mener une vie normale à Greendale. Mais son seizième anniversaire approche et il lui faut choisir entre le monde des sorciers et le monde des humains. De plus, il lui faudra affronter des forces maléfiques. La série a été annulée par Netflix après la saison 2 (partie 4). Les fans seront donc ravis de retrouver Sabrina avec cet épisode de Riverdale.