Riverdale : une bande-annonce violente pour la saison 5

Après la mise en ligne hier des premières photos de la nouvelle saison de "Riverdale", la bande-annonce vient d’être dévoilée par CW. Et elle tease de nombreux rebondissements et événements choquants en perspective. Attention car cet article contient des SPOILERS sur la nouvelle saison de la série !

Riverdale, une série qui cartonne

Adaptée des comics de l’éditeur Archie Comics par Roberto Aguirre-Sacasa, Riverdale est vite devenue l’une des séries phares de CW depuis la diffusion de sa première saison sur la chaîne en 2017. L’intrigue de la série débute avec la mort de Jason Blossom, un jeune lycéen, disparu dans des circonstances mystérieuses dans la ville en apparence tranquille de Riverdale. Alors qu’une nouvelle année scolaire débute, les camarades du lycéen, dont Archie Andrews et ses amis, Betty, Jughead Jones et Kevin Keller, vont devoir faire face à sa mort dans leur nouveau quotidien. Dans le même temps, ils vont faire la connaissance de Veronica, une nouvelle élève arrivée de New York, et de nombreux secrets sur les adolescents vont commencer à émerger…

Riverdale est portée par K.J. Apa dans le rôle d’Archie Andrews, Lili Reinhart dans celui de Betty, Cole Sprouse, qui y incarne Jughead Jones, et Casey Cott, qui y interprète Kevin. La nouvelle élève du lycée dans lequel Archie et ses amis étudient, Veronica, est elle jouée par Camila Mendes. Quant à Cheryl Blossom, la sœur jumelle de Jason, qui fait elle aussi partie des principaux personnages du show, c’est Madelaine Petsch qui lui prête ses traits.

Une bande-annonce chargée pour le retour de Riverdale

Riverdale sera bientôt de retour. Et après la mise en ligne des premières photos de la saison 5 hier, la bande-annonce est là. Le trailer dévoilé par CW promet de nombreux rebondissements et une histoire qui prendra une direction choquante. Il montre aussi que Veronica sait désormais pour la brève relation entre son petit-ami Archie et sa meilleure amie Betty. Et à en croire la tenue qu’elle porte au moment où on peut la voir pleurer après avoir appris la nouvelle, elle a été mise au courant lors du bal de fin d’année. Mais la bande-annonce nous en apprend bien plus que cela.

Riverdale ©The CW

Betty et Jughead rendent visite à Bret en prison, qui leur fait une déclaration qui promet pour la suite, les prévenant que quelque chose de gros va arriver, et qu’ils ne sont pas prêts pour ce que c’est. Les images montrent aussi plusieurs fois des protagonistes masqués qui continuent de partager des vidéos dans lesquels on les voit torturer plusieurs personnes. On peut aussi y voir le corps d’un jeune homme de dos, que l’on ne peut pas identifier, pendu devant Betty et Jughead.

À cela s’ajoutent des extraits où l’on peut voir Jughead frapper quelqu’un, Archie en pleurs devant la tombe de son père pour une raison inconnue, quelqu’un que l’on ne voit pas à l’écran menacer la sœur de Jughead avec un couteau et Betty diriger un pistolet vers quelqu’un qui, là encore, reste un mystère. Autant dire que la bande-annonce de la CW promet une saison particulièrement riche, et va sans doute beaucoup faire parler.

Un bond en avant dans la nouvelle saison de Riverdale

Riverdale reviendra dans un peu plus d’un mois. Le premier épisode de la saison 5 sera diffusé le 20 janvier prochain sur CW, et sera disponible dès le lendemain sur Netflix. Pour rappel, peu après le début de la saison, l’intrigue de Riverdale fera un saut en avant dans le temps. On retrouvera alors Archie et ses amis quelques années après le lycée. Après avoir quitté Riverdale High, comme le tease le bal de fin d’année du premier épisode, ils se seront séparés à l’université. Et on les verra se retrouver après cet épisode de leur vie.