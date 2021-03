Roads to Freedom : Ridley Scott développe une mini-série sur la Seconde Guerre mondiale

Alors qu’il a déjà un calendrier chargé avec plusieurs tournages à enchaîner, Ridley Scott ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Le réalisateur va faire équipe avec Steven Knight pour une mini-série sur la Seconde Guerre mondiale, "Roads to Freedom".

Une période qui inspire les cinéastes

Les histoires de la Seconde Guerre mondiale ont toujours la côte chez les cinéastes. Il y a quelques semaines, on apprenait que le nouveau film de Guy Ritchie serait centré sur une unité secrète britannique créée pendant le conflit. Et c’est un autre grand cinéaste anglais qui prépare désormais un projet qui se déroulera pendant la même période : Roads to Freedom.

Comme nous l’apprend Deadline, Ridley Scott va développer une mini-série qui prendra place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si le projet n’en est qu’au début de son développement, le réalisateur de Gladiator s’est déjà bien entouré. Il ne sera pas le seul derrière le show puisque Steven Knight s’occupera de le développer avec lui. Knight est devenu particulièrement populaire depuis la sortie de la première saison de Peaky Blinders, puisque c’est lui qui a créé la série culte.

Steven Knight © Luca Teuchmann/WireImage

Une histoire centrée sur plusieurs nationalités

Les deux hommes signeront donc cette mini-série intitulée Roads to Freedom. L’intrigue sera basée sur celle du livre du même nom écrit par Antony Beevor, qui raconte l’histoire de la guerre du point de vue de plusieurs personnes de différentes nationalités. Alors que la plupart des films hollywoodiens racontent l’expérience de soldats américains ou parfois britanniques pendant la guerre, la série proposera donc une histoire avec un angle original sur le conflit.

On se plongera donc dans le quotidien brutal de personnages américains et britanniques mais aussi russes, allemands, français, ou d’autres nationalités diverses durant la guerre. Parmi ces personnages, on suivra à la fois des hommes mais aussi des femmes et enfants dans leur lutte pour survivre. On aura donc droit à une histoire à l’accent mis sur l’humanité derrière ces protagonistes, qui seront liés les uns aux autres par une histoire dramatique plus générale. L’intrigue évoquera également la course entre l’Est et l’Ouest pour s’emparer de Berlin, et donnera donc une idée du contexte ayant provoqué la guerre froide.

10 épisodes pour la mini-série

Antony Beevor, l’auteur du livre, sera lui-même impliqué sur l’adaptation de Roads to Freedom puisqu’il écrira le scénario de tous les épisodes avec Steven Knight. Toujours selon Deadline, Ridley Scott a l’intention de réaliser le premier épisode de la série. Le cinéaste donnerait ainsi le ton de l’histoire et aiderait ceux qui suivront à avoir une idée de l’ambiance qu’il souhaite donner au show. Au même titre que Sam Mendes avec son 1917, Roads to Freedom sera un projet personnel pour Scott. Le réalisateur puisera dans ses souvenirs d’enfance en Grande-Bretagne pendant la guerre, puis son voyage vers l’Allemagne après le conflit, où son père a joué un rôle crucial à la reconstruction du pays.

1917 © Universal Pictures

La mini-série devrait être composée de 10 épisodes. Elle n’a évidemment pas encore de date de sortie, et il faudra sans doute patienter un petit moment avant d’en avoir une. En attendant, on devrait en savoir un peu plus sur le projet, et notamment le casting et la plateforme sur laquelle elle atterrira dans les prochains mois.

Ridley Scott, un cinéaste qui enchaîne les projets

En attendant Roads to Freedom, on pourra toujours découvrir les autres projets de Ridley Scott. Le cinéaste a terminé le tournage de The Last Duel pendant la pandémie. Il a ensuite enchaîné avec celui de House of Gucci, toujours en cours actuellement. Il enchaînera directement après les prises de vues de son film sur l’assassinat de Maurizio Gucci avec un autre long-métrage, Kitbag. Autant dire que le cinéaste anglais a plein de choses à nous montrer.