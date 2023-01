Robert Downey Jr. méconnaissable sur le tournage d'une série

Après "The Little Drummer Girl", le réalisateur coréen Park Chan-wook prépare une nouvelle série d'espionnage intitulée "The Sympathizer". Un programme produit par HBO et A24, pour lequel Robert Downey Jr. s'est métamorphosé.

The Sympathizer : la nouvelle série de Park Chan-wook

En 2018, pour son deuxième projet en langue anglaise après Stoker, Park Chan-wook transpose à l'écran le roman La Petite fille au tambour de John le Carré avec la série d'espionnage The Little Drummer Girl, portée par Florence Pugh, Michael Shannon et Alexander Skarsgård. Avec The Sympathizer, nouveau programme produit par HBO et A24, le cinéaste récompensé en 2022 par le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour Decision to Leave reste dans le même genre.

The Little Drummer Girl ©AMC

Il prépare actuellement une adaptation du roman Le Sympathisant de l'écrivain américano-vietnamien Viet Thanh Nguyen, récompensé par le prix Pulitzer de la fiction en 2016. L'ouvrage s'étale sur cinq années, de 1975 à 1980, et se déroule entre le Vietnam et la Californie.

Le Sympathisant se concentre sur un agent double au service des communistes qui quitte Saïgon pour la Californie, où il tombe amoureux et lutte constamment pour ne pas révéler sa véritable identité. Le réalisateur d'Old Boy et Mademoiselle devrait donc dévoiler un nouveau récit paranoïaque où les convictions du personnage principal sont ébranlées par ses sentiments.

Plusieurs rôles pour Robert Downey Jr.

Hoa Xuande, Toan Le, Sandra Oh, Kayli Tran et Robert Downey Jr. composent la distribution de cette série constituée de sept épisodes et actuellement en tournage. La star d'Iron Man et de Sherlock Holmes devrait incarner plusieurs rôles dans The Sympathizer selon Digital Spy. Il prêtera notamment ses traits à un réalisateur hollywoodien, un membre du Congrès et un agent de la CIA. Des antagonistes qui représentent tous une partie de l'establishment américain.

Le comédien est récemment apparu méconnaissable sur des photos de tournage. Vieilli, l'acteur a une teinture rousse, les cheveux frisés et le crâne dégarni sur ces clichés.

Lors d'un récent entretien accordé à Variety, Park Chan-wook s'est réjoui de cette collaboration avec Robert Downey Jr. et sa compagne Susan, productrice de The Sympathizer. Le réalisateur a déclaré :

Robert est un acteur tellement incroyable et tellement énergique, c'est une joie de travailler avec lui. (...) Sa femme Susan est une productrice tellement intelligente. C'était formidable de travailler avec elle, elle m'a apporté un précieux soutien.

The Sympathizer ne bénéficie pas encore d'une date de diffusion.