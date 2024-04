Robert Downey Jr va vous bluffer dans cette prochaine série

Robert Downey Jr. est méconnaissable dans la dernière bande-annonce de "The Sympathizer", série d'espionnage réalisée par Park Chan-wook. Le show sera disponible à partir du 15 avril avec le Pass Warner.

Robert Downey Jr. tient plusieurs rôles dans The Sympathizer

Certains estimeront (à raison) que Robert Downey Jr. n'a plus rien à prouver à personne. Pourtant, sa consécration aux Oscars 2024 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Oppenheimer (2023) a de l'importance. Un prix qui permet de rappeler que le comédien est capable de grandes choses. En incarnant Lewis Strauss dans le film de Christopher Nolan (récompensé de 7 Oscars en tout), Robert Downey Jr. a marqué les esprits. Mais il ne va pas s'arrêter là puisque la série The Sympathizer arrivera bientôt sur nos écrans. Et pour celle-ci, celui qui incarnait Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe va grandement se transformer.

The Sympathizer ©Max

Dans la série, Robert Downey Jr. va en effet incarner plusieurs rôles censés représenter les différents visages de l'establishment américain. Comme on a pu le voir dans les différentes bandes-annonces (dont la dernière est visible en une d'article), il apparaîtra tantôt en agent de la CIA, tantôt en réalisateur ou en membre du Congrès. Et à chaque fois, le comédien est méconnaissable. On le reconnaît ainsi à peine chauve avec un large ventre.

La série de Park Chan-wook arrive sur le Pass Warner

Mais Robert Downey Jr. ne sera pas le seul intérêt de The Sympathizer, puisque la série a été réalisée par Park Chan-wook. Le cinéaste sud-coréen avait déjà signé l'excellente série The Little Drummer Girl (2018), et son dernier film Decision To Leave (2022) est pour nous un véritable chef-d'œuvre. Une fois n'est pas coutume, le réalisateur va donc proposer une histoire de mensonges et de faux semblants, mettant cette fois en scène une taupe communiste exilée aux États-Unis durant la guerre du Viet Nam.

Un agent-double incarné à l'écran par Hoa Xuande, qui pourrait être une des révélations de l'année. L'acteur semble en tout cas tout à fait capable de tenir le premier rôle de cette ambitieuse série produite par HBO. Précisons tout que Park Chan-wook partage la réalisation du show avec Fernando Meirelles et Marc Munden, et co-signe le scénario de The Sympathizer avec Don McKellar. Enfin, ce récit d'espionnage est basé sur le roman éponyme de Viet Thanh Nguyen.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Les bandes-annonces de The Sympathizer ont su faire monter une certaine hype autour de ce projet. On pourra très bientôt voir le résultat final puisque la série sera diffusée à partir du 15 avril en US+24 sur le Pass Warner via Prime Vidéo. Le service de streaming a par ailleurs partagé le synopsis : The Sympathizer » est un thriller d’espionnage doublé d'une satire interculturelle qui raconte les déboires d'un espion communiste franco-vietnamien pendant les derniers jours de la guerre du Viêt Nam puis son exil à Los Angeles, où il se retrouve à devoir reprendre du service.