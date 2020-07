Room 104 : Dave Bautista dans la bande-annonce de la saison 4

OCS vient de dévoiler la bande-annonce de la quatrième saison de "Room 104", dans laquelle apparaît Dave Bautista. Il s’agira de la dernière saison de la série d’anthologie. Elle sera diffusée à partir du 25 juillet prochain sur la chaîne.

De quoi parle Room 104 ?

Diffusée depuis 2017, Room 104 est une série d’anthologie créée par les frères Jay et Mark Duplass, qui se déroule exclusivement dans la chambre 104 d’un hôtel américain. Chaque épisode raconte une histoire différente des personnages qui y séjournent à des époques différentes. Les diverses histoires abordent plusieurs registres, allant du thriller à la comédie en passant par le fantastique. Le casting de Room 104 change donc à chaque épisode. On a par exemple pu y voir Melonie Diaz, Ellen Geer, Jennifer Lafleur, Josephine Decker, Judy Greer, Luke Wilson, Arturo Castro, Sam Richardson ou encore Aislinn Paul. La nouvelle saison mettra en scène le co-créateur de la série, Mark Duplass, Shannon Purser, Melissa Fumero ou Linda Lavin, ainsi que... Dave Bautista !

Que montre la bande-annonce de la saison 4 de Room 104 ?

La bande-annonce de la nouvelle saison de Room 104 illustre le mélange des genres qui caractérise la série. Il présente les nombreux personnages que l’on pourra voir dans les différents épisodes. Le personnage joué par Dave Bautista sera vraisemblablement au cœur d’un épisode sombre tandis que l’on peut aussi voir des extraits de ce qui est décrit comme une sitcom. Dans une autre partie de la bande-annonce, deux personnages flottent dans les airs, et on peut donc imaginer que cet épisode aura sans doute des éléments surnaturels. Les passages dans lesquels on peut voir certains des acteurs des nouveaux épisodes sont entrecoupés d’extraits de dessins animés qu’on verra donc sans doute aussi dans la nouvelle saison.

Le personnage que l’on peut voir le plus est celui incarné par Mark Duplass, le co-créateur de Room 104, qui sera visiblement dans un épisode comique. Ces nouvelles images replongeront les fans dans l’univers totalement déjanté de la série, que la bande-annonce symbolise bien. Les changements de genres, de personnages et de décors s’enchaînent sans temps mort. On peut donc en déduire que ces nouveaux épisodes devraient être aussi diversifiés que ceux des trois premières saisons. En revanche, il est impossible de dégager le synopsis d’un seul de ces épisodes, puisque la bande-annonce n’aborde que brièvement chaque histoire. Dans tous les cas, il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir les premiers épisodes de la dernière saison de Room 104, puisqu’elle sera diffusée à partir du 25 juillet prochain sur OCS.