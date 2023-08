Sabrina l'apprentie sorcière : la star de la série a failli se faire virer à cause de photos dénudées

Sitcom culte des années culte, "Sabrina l'apprentie sorcière" a été portée pendant sept saisons par Melissa Joan Hart. Mais l'actrice aurait pu quitter la série plus tôt que prévu à cause de photos pour le magazine Maxim.

Sabrina, l'apprentie sorcière : une ado pas comme les autres

Sabrina, l'apprentie sorcière est considérée par beaucoup comme une série culte des années 1990. Diffusée aux États-Unis sur ABC entre 1996 et 2003, c'est sur France 2 puis Canal J que le public français a pu découvrir les aventures de Sabrina Spellman, une adolescente pas si ordinaire.

En effet, la jeune fille a des pouvoirs magiques et est élevée par deux sorcières, ses tantes Hilda et Zelda. À cela s'ajoute un chat noir du nom de Salem, doué de la parole et qui n'en manque jamais une pour faire une remarque sarcastique.

Mais avant d'être une sorcière, Sabrina est surtout une lycéenne avec des problèmes d'ado. Notamment avec les garçons, il n'est pas toujours facile pour elle de se lier à des humains puisqu'il lui faut cacher ses pouvoirs. Mais Sabrina, l'apprentie sorcière reste une comédie, une pure sitcom à l'ancienne, bien éloignée du style sombre de la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018-2020), également tirée des comics publiés chez Archie Comics.

Un enchaînement de mauvaises nouvelles pour Melissa Joan Hart

Pour incarner Sabrina dans la série, c'est Melissa Joan Hart qui avait été choisie. La comédienne est devenue célèbre grâce à ce rôle qui lui a un peu collé à la peau tout au long de sa carrière. Il faut dire qu'avec sept saisons, 163 épisodes et trois téléfilms, Sabrina a été une partie importante de sa vie. Pourtant, la comédienne a failli être virée du show après seulement trois ans à l'antenne.

Melissa Joan Hart - Sabrina l'apprentie sorcière ©ABC

C'est ce qu'elle a révélé récemment dans le podcast Pod Meets World. La comédienne raconte une nuit très compliquée qu'elle a vécu en 1999. Alors qu'elle venait de rompre avec son petit ami de l'époque, elle a d'abord appris qu'elle n'avait pas été retenue pour apparaître dans la comédie Scary Movie (2000).

J'étais supposée être au début du film et jouer la fille à forte poitrine qui se fait assassiner, ou quelque chose dans le genre.

Des photos en sous-vêtements qui posent problème

Après cette mauvaise nouvelle, et alors qu'elle était déjà assez bouleversée par sa rupture, les choses ne sont pas allées en s'arrangeant. Une fois arrivée à une fête, elle a en effet reçu un appel de son avocat pour l'informer qu'elle allait être virée de Sabrina, l'apprentie sorcière à cause d'une séance photo avec le magazine Maxim.

Mon avocat me dit : 'Tu as fait une séance photo pour le magazine Maxim ?'. J'ai répondu que oui. Et il m'a dit que j'étais poursuivi et viré de l'émission, et que je ne devais pas parler à la presse.

Sous le choc, Melissa Joan Hart a alors reçu ensuite un appel de sa mère, également productrice.

Elle m'a dit 'mais qu'est-ce que tu as fait ?' et j'ai répondu : 'Je ne sais pas, j'ai fait ce que mon publiciste m'a dit de faire, une séance photo. J'ai fait une séance photo pour Maxim ! C'est Maxim, donc évidemment que ça devait être en sous-vêtements.

Melissa Joan Hart ©Maxim

Si ce type de photo est normal pour le magazine Maxim, le fait d'apparaître dénudée était en réalité très problématique pour Melissa Joan Hart. Sans qu'elle le sache, il s'agissait d'une violation de son contrat avec Archie Comics.

Celui-ci indiquait qu'elle n'était pas autorisée à "jouer le personnage nu". Et comme Maxim avait utilisé en titre de ces photos : "Sabrina, votre sorcière préférée sans un point de suture", cela revenait à une interprétation du personnage. Melissa Joan Hart a alors dû s'excuser dans une lettre en admettant son erreur pour pouvoir continuer d'incarner Sabrina.