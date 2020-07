Sandman : la série audio DC se dévoile à travers sa bande-annonce - CinéSéries

En attendant la série live Netflix centrée sur "Sandman", Audible va prochainement sortir une série audio axée sur le personnage de DC Comics. Cette adaptation audio dirigée par Neil Gaiman dévoile sa première bande-annonce.

Avant toute chose, qui est Sandman ?

Sandman est un personnage culte issu du monde des comics. Il s'agit d'une série de roman graphique créée et écrite par Neil Gaiman de 1989 à 1996. Depuis, de nombreux hors séries sont parus ultérieurement. Sandman se démarque des autres romans graphiques américains par une approche très sombre, très mature et très profonde. Neil Gaiman propose un traitement beaucoup moins manichéen que les productions super-héroïques par exemple. Le protagoniste, Dream, est un héros pratiquement omnipotent très apprécié par les lecteurs de comics. Initialement indépendant, Sandman est aujourd'hui édité par DC Comics. Depuis quelques temps, Neil Gaiman et Netflix travaillent sur une série live adaptée des comics Sandman. Annoncé en 2019, la première saison comprendra 11 épisodes qui se concentreront majoritairement sur « Préludes et Nocturnes ». La série n'a pas encore de date de sortie mais Neil Gaiman a assuré que son équipe créative travaillait déjà sur une potentielle saison 2.

Sandman en série audio

En attendant cette adaptation live, une autre appropriation du comics est prévue. Il s'agit d'une série audio produite par Audible, leader des plateformes de livres audios. Co-produite par Neil Gaiman, qui officiera également comme narrateur, cette série réunit un casting impressionnant. Bien que la bande-annonce ne dévoile que la voix de James McAvoy, elle tease également le reste du casting.

Ainsi, James McAvoy incarnera le rôle principal Morphée le Seigneur des rêves, une entité semblable à Dieu. Sa sœur, Death, sera interprétée par Kat Dennings. Le reste de la distribution comprend Michael Sheen en Lucifer ; Taron Egerton, la star de Kingsman, dans la peau du célèbre John Constantine ; Arthur Darvill en William Shakespeare ; Miriam Margolyes dans le rôle de Desespoir ; Andy Serkis en tant que Matthew the Raven et enfin Riz Ahmed prêtera sa voix à The Corinthian. Le premier opus de cette série audio sera disponible le 15 juillet prochain et adaptera les trois premiers volumes des romans graphiques de Neil Gaiman.