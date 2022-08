Sandman : pourquoi la saison 2 n'est pas sûre de voir le jour ?

Depuis sa sortie, "Sandman" trône dans le top des programmes les plus visionnés de Netflix. Ce qui ne garantit pas un avenir à la série sur la plateforme de streaming, selon son créateur Neil Gaiman.

Sandman : une introduction au Royaume des Rêves

Après sa mise en ligne le 5 août 2022, Sandman s'est rapidement hissé dans le top 10 des programmes du moment les plus visionnés sur la plateforme. Adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman publiés chez DC Comics, développée par le créateur, David S. Goyer et Allan Heinberg, la série est centrée sur l'un des sept Infinis, le Seigneur des Rêves Morpheus (Tom Sturridge, métamorphosé). Capturé par l'aristocrate Roderick Burgess (Charles Dance) au début du XXe siècle, il tente de s'échapper dans le premier épisode.

Son objectif est de récupérer ses pouvoirs et de remédier aux dégâts causés par son emprisonnement, à commencer par un phénomène baptisé "maladie du sommeil", à cause duquel des humains ne se réveillent plus, tandis que d'autres sont dans l'incapacité de dormir. Sans jamais mettre de côté les enjeux de l'évolution de Morpheus, le programme développe à chaque nouvel épisode des récits de personnages ayant toujours un lien avec lui.

Sandman ©Netflix

Fidèle au matériau d'origine, Sandman traite ainsi de nombreuses thématiques, du rapport à la mort, au temps ou encore aux notions de vérité et de choix, oscillant constamment entre philosophie et mythologie, le tout dans un univers visuel particulièrement riche. L'ambition de la série pourrait d'ailleurs être son principal frein, comme l'a expliqué Neil Gaiman sur Twitter. Dans la foulée de la sortie surprise de l'épisode supplémentaire divisé en deux parties (Un rêve de mille chats/Calliope), l'auteur a annoncé qu'il n'est pas sûr de voir la saison 2 aboutir.

Neil Gaiman évoque la saison 2

Le 16 août dernier, Netflix révélait que Sandman a totalisé 127,5 millions d'heures de visionnage pour sa deuxième semaine, après les 69,5 millions d'heures accumulées lors des trois premiers jours. Un carton qui pourrait ne pas être suffisant pour que la plateforme de streaming décide de poursuivre l'aventure de Morpheus et des Infinis. Alors qu'il échangeait avec des internautes ce dimanche 21 août, Neil Gaiman a fait savoir que la deuxième saison n'est pas confirmée.

Il a ajouté :

Parce que Sandman est une série très chère. Pour que Netflix nous donne de l'argent pour faire la suite, il faut que la série marche extrêmement bien. Donc oui, c'est la série en tête du top depuis 15 jours, mais ce ne sera peut-être pas assez.

Si Netflix en venait à abandonner le programme, Neil Gaiman n'exclut pas la possibilité de le proposer à une autre plateforme ou à une chaîne de télévision. Pour l'instant, le géant du streaming attend les résultats du premier mois "avant de s'engager". Ce qui n'a pas empêché les scénaristes de Sandman de commencer à plancher sur les prochains épisodes. David S. Goyer promet même "un véritable envol" maintenant que le public est initié au concept des romans graphiques et à son fonctionnement.