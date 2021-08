Scenes from a Marriage : la série avec Jessica Chastain et Oscar Isaac a un trailer

Oscar Isaac et Jessica Chastain forment un couple dans la tourmente dans la mini-série "Scenes from a Marriage", prévue à la mi-septembre sur HBO. Découvrez la bande-annonce qui promet un mélange entre des profondes réflexions sur le couple et de l'émotion.

Une adaptation américaine d'une série d'Ingmar Bergman

Scenes from a Marriage est l'adaptation pour HBO de la mini-série éponyme créée par le géant Ingmar Bergman dans les années 70. Le Suédois évoquait la vie d'un couple sur plusieurs années, avec des obstacles, des profondes questions et un amour néanmoins indestructible. Plus que la série, vous connaissez peut-être le montage en long-métrage. Un format différent, qui condense tous les éléments mais préserve la sève du projet.

Le 12 septembre prochain va être lancée une relecture américain sur HBO. Titrée de la même manière que l'originale, elle va s'appuyer sur un duo de luxe formé par Oscar Isaac et Jessica Chastain. Sur le papier, on signe les yeux fermés pour voir ces deux se donner la réplique. Ces sont des acteurs que l'on adore et qui, nous en sommes assurés, vont être impeccables.

Le premier va incarner Johan, un prof de philosophie, quand la seconde va campée Marianne, cadre dans une entreprise moderne. Le début de leur mariage remonte à une bonne décennie et ils ont eu ensemble deux filles. Ils ont tout pour vivre heureux, une cellule familiale bien construire et des situations stables. Ce qui ne va pas les empêcher de commencer à se questionner sur leur relation. Dans la description officielle du show, HBO évoque une histoire autour "de l'amour, de la haine, du désir, de la monogamie, du mariage et du divorce", le tout "à travers le prisme d'un couple américain contemporain."

Scenes From A Marriage ©HBO

Scenes from a Marriage, entre réflexion et émotion

Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée par le network et l'aperçu montre exactement ce que l'on attendait. À savoir une série qui se concentre sur les personnages. Avec une mise en scène délicate qui se met entièrement à leur service et une grande place accordée aux plages dialoguées. Sans la moindre once de surprise, les deux stars ont l'air excellentes. On sent qu'on risque de verser quelques larmes lors des cinq épisodes !

Scenes from a Marriage sera à découvrir en France sur OCS, dans la foulée de la diffusion aux États-Unis.