Scream Queens : Ryan Murphy travaille sur une saison 3

Ryan Murphy veut relancer sa série d’épouvante Scream Queens avec une troisième saison, alors que la dernière a été diffusée il y a déjà quatre ans. Le créateur d’American Horror Story et American Crime Story a annoncé la nouvelle sur Twitter, en répondant à un utilisateur qui suggérait que la saison 3 de la série sortirait cette année. Murphy lui a répondu être en train de travailler dessus. Le pitch de Scream Queens rappelle celui de la saga Scream. La série se déroule à l’université de la ville américaine de Wallace. Dirigée d’une main de fer par Chanel Oberlin (Emma Roberts), la maison Kappa Kappa Tau est la sororité la plus prestigieuse de l’école. Mais la doyenne Cathy Munsch (Jamie Lee Curtis), qui déteste la sororité, lui déclare alors la guerre en ouvrant le recrutement à toutes les étudiantes. Dans le même temps, un tueur fou en costume de diable commence à semer la terreur à travers le campus, en assassinant les membres de la sororité un par un… Scream Queens mélange les genres, puisqu’au contraire d’American Horror Story, c’est aussi une série comique. Les deux premières saisons avaient été bien reçues par le public et la critique. On imagine que l’engouement des fans a encouragé Ryan Murphy à développer une suite à l’histoire entamée en 2015. Les actrices de retour dans la suite de Scream Queens ? Scream Queens est portée par Emma Roberts, l’une des actrices fétiches de Murphy. À l’instar de Sarah Paulson ou encore d'Evan Peters, elle a tenu de nombreux rôles principaux de la série d’anthologie American Horror Story sur plusieurs saisons. On a d’ailleurs aussi pu la voir à l’œuvre au cinéma dans des films du même genre, puisqu’elle était par exemple à l’affiche de Scream 4. Dans Scream Queens, elle est épaulée par Jamie Lee Curtis, habituée des productions d’horreur après avoir été révélée par son rôle dans Halloween et ses suites. Parmi les seconds rôles présents dans les deux premières saisons, on peut citer Lea Michele, qui jouait Hester Ulrich, Abigail Breslin, qui incarnait Libby Putney, Keke Palmer, qui prêtait ses traits à Zayday Williams et Billie Lourd, qui interprétait Sadie Swenson. On ne sait pas encore si les deux actrices principales, ou celles qui tenaient des rôles secondaires, reviendront pour la troisième saison. Le projet n’étant qu’au stade de l’écriture, on ne sait pas non plus quand cette suite sortira.