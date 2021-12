Secret Invasion : un personnage emblématique va revenir dans la série

Une ancienne héroïne présente dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), depuis pratiquement le tout début, reviendra dans la série « Secret Invasion ». On parle évidemment de Maria Hill, l'ancienne agent du S.H.I.E.L.D., incarnée par Cobie Smulders.

Secret Invasion : les Skrulls sont en approche

Depuis quelques années maintenant, les Skrulls jouent un rôle récurrent dans le MCU. Introduit pour la première fois dans Captain Marvel, cette race extraterrestre métamorphe est ensuite revenue dans Spider-Man : Far From Home et dans WandaVision. Un moyen pour le MCU d'étendre doucement mais sûrement ses tentacules concernant la Secret Invasion.

Dans les comics, cette Secret Invasion est un crossover emblématique. Publiée en 2008 et scénarisée par Brian M Bendis, la Secret Invasion raconte comment les Skrulls ont tenté de prendre le contrôle de la Terre en remplaçant des personnalités influentes à travers le monde (célébrités, politiciens et évidemment super-héros). Par ce biais, les Skrulls ont donc entamé une invasion secrète et sous-jacente qui a mis des années à être révélée aux yeux du monde, aboutissant a un violent affrontement qui s'est conclu par un sauvetage inopiné de Norman Osborn.

Secret Invasion ©Marvel Comics

Nul doute qu'il se passe actuellement la même chose dans le MCU. Les événements de Avengers : Infinity War ont sans doute accéléré le processus d'invasion, permettant aux Skrulls de prendre plus facilement la place de certains super-héros partis en fumé. Ainsi, on apprend à la fin de Far From Home que Nick Fury et Maria Hill sont eux-mêmes des Skrulls. Il y a également une théorie qui avance que Sharon Carter est également une Skrull dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Bref, il est fort possible que ces extraterrestres verts soient déjà bien implantés dans la société, permettant ainsi la production de la série Secret Invasion.

Maria Hill de retour dans la série Marvel

Dirigée par Kyle Bradstreet, la série Secret Invasion devrait donc logiquement adapter les comics de Brian M Bendis. Même si on ne sait pas encore grand chose du show, il y a déjà un début de casting, composé de Samuel L Jackson en Nick Fury, de Ben Mendelsohn de retour dans la peau du Skrull Talos, et de Kingsley Ben-Adir, d'Olivia Colman et d'Emilia Clarke dans des rôles encore inconnus.

La distribution vient maintenant de s’agrandir puisque d'après Screenrant Cobie Smulders va revenir dans la peau de Maria Hill pour les besoins de Secret Invasion. La star de How I Met Your Mother a déjà incarné la célèbre agent du S.H.I.E.L.D à cinq reprises dans le MCU. Elle devrait également être prochainement de retour dans la série Nick Fury, et donc dans Secret Invasion.

Maria Hill (Cobie Smulders) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Maria Hill a été un personnage de soutien important pendant la première phase du MCU. Même si sa présence s'est faite plus rare par la suite, la protagoniste est néanmoins apparue à quelques reprises comme dans la série Agents of S.H.I.E.L.D, dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver ou encore plus récemment dans Spider-Man : Far From Home. Il y a de grandes chances que la comédienne ait un rôle beaucoup plus important à jouer dans Nick Fury et Secret Invasion (les deux séries devraient d'ailleurs être potentiellement liées).

En attendant la sortie des deux séries, on vous laisse avec des images ci-dessus de Spider-Man : No Way Home, le prochain film du MCU, attendu le 15 décembre prochain. Reste à savoir si des Skrulls vont se dissimuler dans le film de Jon Watts.