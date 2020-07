Série Chucky : la poupée tueuse revient dans le premier teaser

Le rigolo "Child's Play : La poupée du mal" a relancé la poupée tueuse. Don Mancini ne lâche pas sa création et a travaillé sur une série. Un premier teaser teinté d'une ambiance rétro annonce l'arrivée de Chucky sur le petit écran. Le massacre risque d'être jouissif !

Chucky passe sur petit écran

Pour la première fois de sa carrière, la poupée Chucky va commettre ses méfaits autre part que dans des longs-métrages. Son créateur Don Mancini insiste avec sa machine à tuer dans la série sobrement titrée Chucky. Le scénario va faire plaisir aux suiveurs de la première heure avec une poupée vintage qui fait son apparition dans une petite banlieue des Etats-Unis. Une ville tranquille, tout ce qu'il y a de plus classique, qui sombre dans le chaos quand une vague de meurtres fait ressortir l'hypocrisie des habitants et les secrets enfouis. La série rappellera plusieurs figures connues dans la mythologie pour relier ces événements avec la saga cinématographique. Nous devrions, par la même occasion, en apprendre plus sur les origines de Chucky.

Un premier teaser rétro

On ne peut pas dire que ce premier aperçu en montre trop. Les quelques secondes se déroulent dans un magasin de jouets avec des produits normaux. Jusqu'à ce qu'une vieille connaissance pointe le bout de son nez. De dos, dans la pénombre, la poupée armée d'un couteau semble prête à franchir les portes du commerce pour entamer sa chevauchée meurtrière. À l'extérieur, la vie suit son cours mais les habitants ne vont pas tarder à comprendre qu'ils ont de quoi s'inquiéter. Ce teaser est saupoudré d'une touche rétro avec des néons, des jouets anciens et une ambiance de film des années 80. Ce petit objet promotionnel a surtout pour vocation de nous indiquer que la diffusion est prévue pour 2021 en simultanée sur Syfy et USA Network. Pour la France, c'est vers la première de ces deux chaînes qu'il faudra visiblement se tourner.

On devra patienter encore un peu et probablement jusqu'à un vrai trailer pour en savoir plus sur l'intrigue. Don Mancini évoquait dans une interview du mois de mai que la série serait en phase avec l'époque. Plus intéressant encore, la poupée aura un arsenal fourni pour tuer ses victimes. La franchise Chucky est réputée pour ses meurtres inventifs et son absence de sérieux. Le film Child's Play : La poupée du mal sorti en 2019 avait réussi à nous contenter sur ces deux points après quelques opus oubliables.