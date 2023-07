Série Harry Potter : Daniel Radcliffe met fin aux rumeurs

De 2001 à 2012, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ont incarné les jeunes (puis les moins jeunes) sorciers de la saga Harry Potter. Huit films adaptés des romans de J.K. Rowling qui ont rencontré un succès populaire monstre et ont rapporté plus de sept milliards de dollars de recette au box-office. Depuis la fin de la saga Harry Potter en 2012, l’univers de Poudlard est revenu dans la trilogie Les Animaux fantastiques, de 2016 à 2022. Une saga prequelle qui se concentre sur le sorcier Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), qui n’a pas rencontré le même succès. Les critiques sont plus mitigées, et la saga rapporte 1,8 milliard de dollars au box-office. Surtout, le troisième volet, Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, n’a rapporté que 404 millions de dollars de recette, enterrant visiblement la saga.

Depuis, HBO a annoncé que la licence allait revenir sous la forme d’une série. En effet, le studio travaille actuellement sur une série Harry Potter, où chaque saison va adapter un des tomes de la saga littéraire de J.K. Rowling. Depuis cette annonce, les fans se demandent si certains membres du casting original, comme Daniel Radcliffe, vont revenir.

Récemment, Daniel Radcliffe a confirmé qu’il était peu probable qu’il apparaisse dans la série de HBO. Lors d’une intervention au micro de Comicbook.com, l’acteur a développé sa pensée :

Je crois comprendre qu'ils essaient vraiment de repartir à zéro. Je suis certain que l’équipe créative derrière cette série voudra laisser sa propre marque et ne voudra probablement pas ramener le vieux Harry. Donc, je ne le cherche en aucun cas de mon côté non plus. Mais je leur souhaite, évidemment, toute la chance du monde et je suis très heureux d'avoir passé le flambeau. Mais je ne pense pas que la série ait besoin de moi pour le passer physiquement.