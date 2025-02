Série Harry Potter : surprise, Dumbledore devrait finalement être joué par cet acteur !

Il y a quelques mois, Mark Rylance a été annoncé comme étant le candidat favori de Warner Bros. pour jouer Dumbledore dans la série "Harry Potter". Mais un autre acteur devrait finalement prêter ses traits au célèbre professeur.

Alors que Mark Rylance était favori pour le rôle…

La série Harry Potter est sans aucun doute l’un des projets les plus attendus de ces prochaines années dans l’univers du petit écran. L’histoire imaginée par J.K. Rowling va ainsi être revisitée sous une nouvelle forme. Ce nouveau show a l’ambition de proposer une adaptation des livres plus fidèles que les films. Pour cela, il consacrera une saison à chaque livre de la saga. Il comptera donc sept saisons en tout.

Ces derniers mois, des rumeurs sur le casting de la série Harry Potter ont commencé à faire leur apparition. Le premier acteur à avoir été associé à l’un des rôles majeurs de la série a été Mark Rylance, annoncé comme favori pour jouer Albus Dumbledore en novembre dernier. Mais nous apprenons désormais qu’un autre comédien est finalement tout proche de décrocher le rôle à sa place.

… John Lithgow devrait jouer Dumbledore dans la série Harry Potter !

Généralement très bien informé, Deadline fait une révélation majeure sur la série Harry Potter en affirmant que John Lithgow, récemment vu dans Conclave, est très bien parti pour devenir le nouveau visage d’Albus Dumbledore. D’après le média, l’acteur est « en négociations finales » pour le rôle. Sauf nouveau retournement de situation, HBO et Warner semblent donc avoir trouvé leur directeur de Poudlard.

Outre le fait que Mark Rylance avait précédemment été lié au rôle de Dumbledore, l’annonce concernant John Lithgow est également surprenante lorsque l’on considère que ce dernier est américain. Or, J.K. Rowling a toujours voulu que les personnages britanniques ou irlandais de son histoire soient joués par des acteurs de ces nationalités. Toutefois, le comédien américain a déjà joué des figures britanniques majeures. Il a par exemple incarné Winston Churchill dans The Crown.

Bientôt des annonces officielles sur le casting du show ?

Deadline explique donc que John Lithgow pourrait bien être le premier acteur officiellement recruté pour la série Harry Potter. HBO et Warner Bros. devraient quoi qu’il arrive communiquer bientôt sur la distribution de la série. Car, comme expliqué en décembre, le début du tournage est prévu pour l’été prochain.

On devrait donc bientôt connaitre les acteurs choisis pour jouer tous les autres principaux personnages de la saga. Dont Harry, Hermione et Ron. Quant à la date à laquelle on pourra les découvrir en action, HBO vise désormais l’année 2027 pour la sortie de la première saison de la série.