Série Harry Potter : enfin la nouvelle que les fans attendaient !

Les informations sur la série "Harry Potter" deviennent de plus en plus régulières. Warner Bros. Discovery vient de faire plusieurs annonces importantes sur le show.

Les choses s’accélèrent pour la série Harry Potter

C’est l’un des événements les plus attendus du petit écran pour les années à venir. L’histoire de la saga Harry Potter va revenir sous la forme d’une série. Elle sera divisée en sept saisons (une par livre) et diffusée sur HBO.

Après le lancement du casting pour les interprètes de Harry, Ron et Hermione en septembre dernier, les nouvelles sur la nouvelle version de Harry Potter commencent à s’enchaîner. Il y a quelques semaines, Mark Rylance a été annoncé comme favori pour jouer Albus Dumbledore. Tout récemment, c’était au tour de Paapa Essiedu d’être lié au rôle de Severus Rogue. Et nous apprenons désormais une nouvelle information importante sur la série.

Le tournage débutera l’été prochain !

Warner Bros. Disovery a récemment organisé un événement à son siège de Londres. Comme le rapporte Variety, le studio en a profité pour faire une révélation importante sur la série Harry Potter. Il a expliqué que le tournage commencerait à l’été 2025.

Les prises de vues débuteront aux studios Leavesden, au nord de Londres. Ces mêmes studios ont déjà servi au tournage des films de la saga. D’après Mark Mylod, l’un des réalisateurs de la série, la Grande Salle devrait être la même que celle vue dans les longs-métrages. Mais le cinéaste a expliqué être impatient d’étendre l’architecture de Poudlard, et de montrer comment elle a pu changer avec le temps.

32 000 enfants ont auditionné pour le trio principal !

Warner Bros. a également révélé le nombre d’enfants à avoir auditionné pour jouer Harry, Ron et Hermione : 32 000 ! Selon Mark Mylod, l’équipe responsable du casting visionne entre 500 et 1000 auditions par jour. Avec l’intention de regarder toutes les auditions envoyées. Le réalisateur a en tout cas affirmé qu’aucun choix final sur le casting n’avait été fait à l’heure actuelle. Mais, en janvier, la production devrait tester certains des candidats ayant déjà fait bonne impression.

Autre information importante : les producteurs de la série Harry Potter veulent respecter l’âge des personnages. Par exemple, Severus Rogue aura donc la trentaine dans la série (Paapa Essiedu a actuellement 34 ans). James et Lily Potter seront plus jeunes, puisqu’ils meurent à 21 ans dans l’histoire imaginée par J.K. Rowling. Pour les personnages adultes, Mylod veut imiter ce qui a été fait pour les films et engager « de brillants acteurs de théâtre ».

Pour rappel, HBO vise désormais l’année 2027 pour la sortie de la première saison de la série Harry Potter.