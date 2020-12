Série Hawkeye : premières images de Kate Bishop en costume

Vous n'avez pas pu manquer le lancement du tournage de la série "Hawkeye" avec toutes les photos qui fleurissent sur internet. Les nouvelles seront particulièrement scrutées car elles révèlent enfin Hailee Steinfeld dans le costume de Kate Bishop.

Hawkeye : la rencontre entre Clint Barton et Kate Bishop

Les héros connus du Marvel Cinematic Universe ont eu leur moment de gloire et un petit vent de fraîcheur ne peut pas faire de mal. La plateforme Disney+ sera essentielle dans l'introduction de nouveaux personnages. Si les premiers programmes attendus seront dédiés à des figures que l'on connaît (Wanda et Vision, Loki, Le Soldat de l'hiver et Faucon), la suite va lancer des recrues dans le grand bain. Pour son retour après Endgame, Clint Barton (Jeremy Renner) sera assisté par Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Une version plus jeune et féminine d'Hawkeye. Nous allons les suivre ensemble et tout porte à croire que l'issue sera un passage de témoin. Clint est sur la pente descendante, et pourrait même être en train de perdre l'audition. L'heure de se ranger va bientôt arriver pour lui. Depuis le début du tournage d'Hawkeye il y a quelques jours, les photos pleuvent et nous lâchent régulièrement quelques indications sur le scénario. On sait, par exemple, que l'intrigue se passera en 2025, qu'un chien sera dans le coup, qu'Écho se montrera et on a pu voir quelques décors.

Découvrez l'héroïne dans son costume violet

Des nouveaux clichés viennent de sortir. Ils montrent pour la première fois Kate Bishop dans son costume. Toutes ses apparitions, jusqu'ici, étaient effectuées dans sa tenue civile. Sans énorme surprise, elle est vêtue de violet, comme ce qu'on a connu dans les comics. Pas grand chose d'original n'est à signaler, la série ne se lance pas dans une prise de risques incompréhensible et respecte l'identité de Kate.

À voir si le costume évoluera avec le temps, au gré de ses apparitions dans le MCU. Parce qu'une version entièrement violette existe ! Elle l'enfilera peut-être si des jeunes Avengers sont lancés dans l'univers, pour succéder aux anciens. Tout ce qui se dessine en ce moment tend à confirmer qu'une nouvelle équipe verra le jour. Kate Bishop remplacera Clint, Yelena remplacera Natasha en Veuve Noire, She-Hulk aura sa série, le Faucon va prendre la place de Captain America...

Hawkeye va encore continuer son tournage pendant des semaines. Du beau monde a récemment rejoint le casting (Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Free, Tony Dalton, Alaqua Cox et Zahn McClarnon), nous apportant par la même occasion une vision d'ensemble des personnages qui graviteront autour des deux héros. Hawkeye va s'appuyer sur des éléments des comics pour approfondir le passé de Clint mais aussi pour poser des pierres qui serviront à construire l'avenir. À l'image de son amie Natasha, l'archer n'a pas eu sa propre aventure jusqu'ici et s'est contenté d'apparaître dans les films des autres. On craint que ce soit la dernière fois qu'il se signale avec cette série. Une seconde saison n'a pas encore été évoquée et il n'est pas illogique de se dire que le dernier épisode signifiera qu'il se met en retrait pour laisser Kate voler de ses propres ailes.

Aucune date de diffusion sur Disney+ n'est encore annoncée. D'autres séries sont prioritaires et Hawkeye doit obligatoirement passer après le film Black Widow (5 mai prochain). Yelena, la nouvelle Veuve Noire, sera présentée dedans puis s'illustrera ensuite dans un ou des épisodes. Une mise en ligne en 2021 peut être envisagée mais nous ne serions pas surpris si elle intervenait plus tard, en 2022.