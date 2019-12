Série Le Seigneur des Anneaux : Galadriel sera présente

Vous avez aimé ? Partagez :

Le succès monstrueux de « Game of Thrones » a largement prouvé que l’heroic fantasy avait un public sur le petit écran. Après une trilogie culte, la licence « Le Seigneur des Anneaux » va débarquer en série grâce à Amazon. Une vieille connaissance sera de la partie et une actrice a été engagée pour l’incarner.

On pensait que l’oeuvre de Tolkien était inadaptable. Mais Peter Jackson a réussi un tour de force remarquable en portant la trilogie Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Des films denses – qui le sont encore plus dans leur version longue respective – et qui ne peuvent que marquer la génération qui a pu les voir au cinéma. On passera, en revanche, assez rapidement sur l’autre trilogie, celle du Hobbit, bien moins intéressante à nos yeux pour différentes raisons qu’on n’expliquera pas ici. L’univers du Seigneur des Anneaux s’apprête à faire un retour remarqué par l’intermédiaire d’Amazon, qui dégaine une énorme carte dans la guerre du streaming.

Le programme ne viendra pas répéter ce qui a été fait au cinéma et fait le choix de se situer avant, plus précisément lors du Second Âge de la Terre du Milieu. On ne connaît rien de l’intrigue parce qu’Amazon préfère tout garder précieusement verrouillé pour le moment. Nous en saurons plus quand le temps sera venu, mais il est déjà sûr qu’une seconde saison verra le jour. En début de semaine, le départ de Will Poulter, engagé pour un des rôles principaux, venait ternir un peu le tableau. Markella Kavenagh et Joseph Mawle, eux, restent impliqués. Variety nous apprend qu’ils seront rejoints au casting par Morfydd Clark, l’actrice qu’on peut voir en ce moment dans la série His Dark Materials.

La série Le Seigneur des Anneaux s’est trouvé sa Galadriel

Cette nouvelle n’arrivant pas seule, le média américain nous apprend qu’elle devrait incarner Galadriel, le personnage campé par Cate Blanchett dans la trilogie de Peter Jackson. C’est la première fois qu’un personnage très connu est explicitement cité pour la série. Sa présence est totalement cohérente car elle a connu le Second Âge. Les elfes sont des êtres qui ont traversé les temps Contrairement aux films, cette incarnation sera bien entendu plus jeune. Reste maintenant à savoir quelle sera sa place dans l’intrigue. Sera-t-elle l’un des premiers rôles ou davantage en retrait, avec quelques interventions ? Variety n’en dit pas plus sur cette question. Il est fort probable que son mari, Celeborn, soit lui aussi présent dans les épisodes.

La première saison de la série Le Seigneur des anneaux ne sera pas disponible avant 2021, à une date encore indéfinie.