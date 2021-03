Série Le Seigneur des anneaux : un acteur de la série viré un an après le début du tournage

Plus que quelques mois avant la sortie de la très attendue série "Le Seigneur des anneaux". Mais alors que le tournage a débuté depuis un an, un des acteurs du show vient de se faire remercier par Amazon.

La série Le Seigneur des anneaux arrive…

La première saison de la série Le Seigneur des anneaux est attendue cette année sur Amazon, sans que l’on sache encore exactement quand. L’histoire se poursuivra ensuite puisque le show a été prévu pour cinq saisons, avec comme scénaristes John D. Payne et Patrick McKay. Son intrigue prendra place plusieurs milliers d’années avant les événements du début de La Communauté de l’anneau. On connaît même le synopsis officiel depuis janvier dernier :

Débutant dans un climat de relative paix, la série va suivre un casting de plusieurs personnages, certains connus et d'autres nouveaux, qui seront confrontés à une réapparition du Mal dans la Terre du Milieu. Des profondeurs ténébreuses des Monts Brumeux, en passant par les majestueuses forêts de la capitale elfique Lindon, l'époustouflant royaume de l'île de Númenor, et jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui perdurera pendant longtemps après leur fin.

On découvrira donc l’histoire de l’origine des anneaux de pouvoirs créés par Sauron, et très importants dans l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien. Et on devrait retrouver dans la série des personnages familiers, que l’on a pu voir dans les films de Peter Jackson. Parmi eux, on devrait voir un jeune Elrond, joué par Hugo Weaving dans la trilogie du réalisateur néo-zélandais, ou encore Galadriel. Alors qu’elle était jouée par Cate Blanchett dans les long-métrages, c’est Morfydd Clark, alias Sœur Clara dans His Dark Materials : À la croisée des mondes, qui a été choisie pour lui prêter ses traits dans la série.

Morfydd Clark (Soeur Clara) - His Dark Materials : À la croisée des mondes © BBC One

Tom Budge viré un an après

La production de la très attendue série Le Seigneur des anneaux a maintenant débuté il y a de longs mois. Les principaux acteurs ont été engagés, et le show est en tournage depuis environ un an. Mais cela n’a pas empêché Amazon de virer une de ses têtes d’affiche, plus d’un an après l’avoir engagée. Tom Budge, qui avait été choisi pour jouer un personnage dont l’identité n’a pas filtré, a ainsi été remercié par la plateforme. C’est l’acteur lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

C’est avec une grande tristesse que je vous écris pour vous dire que j’ai quitté la série Amazon Le Seigneur des anneaux. Après avoir récemment vu les premiers épisodes tournés l’année dernière, Amazon a décidé de prendre une autre direction avec le personnage que je jouais…

À en croire ces propos, Amazon n’était pas satisfait des choix artistiques de Budge avec le personnage, et devrait donc le remplacer plutôt que de faire complètement disparaitre le protagoniste. Reste à savoir comment la plateforme fera pour retourner toutes les scènes de l’acteur.

Un nouveau changement majeur

Il est rare de voir un acteur être écarté d’un projet après avoir été choisi pour un rôle, surtout aussi longtemps après avoir été engagé. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un comédien est remercié après avoir décroché un rôle dans l’univers de Le Seigneur des anneaux. Débutée en 2001, la trilogie originale aurait dû avoir un visage différent en tête d’affiche.

À l’origine, c’est l’Irlandais Stuart Towsend qui avait été choisi pour incarner nul autre qu’Aragorn dans la trilogie de Peter Jackson. Après avoir passé les phases de test du casting, l’acteur était prêt à jouer l’un des principaux personnages de l’histoire de Tolkien. Mais au dernier moment, Peter Jackson a changé d’avis. C’est là que Viggo Mortensen a alors été engagé pour le remplacer, devenant ainsi le visage d’Aragorn tel qu’on le connaît aujourd’hui. Selon ce dernier, la production a réalisé un peu tard que Townsend était trop jeune pour le rôle, et que le personnage devait être un peu plus âgé que les Hobbits dans les films. C’est pour cette raison qu’il a été remplacé.