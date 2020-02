Série Loki : Gugu Mbatha-Raw au casting du show Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Loki

La série « Loki » continue d’annoncer au compte-gouttes son casting. Après Owen Wilson, et évidemment Tom Hiddleston, voilà qu’un autre nom intéressant s’ajoute au show Marvel : Gugu Mbatha-Raw.

Le futur du MCU est encore bien mystérieux. Bien qu’on sache globalement les films à venir, on ne peut pas dire que Marvel Studios ait donné énormément d’informations sur le déroulé de la prochaine phase. Et avec les séries prévues pour Disney+, qui devraient avoir des connexions avec les films, il sera intéressant de voir comment tout ça va s’articuler. Sauf que concernant le format sériel, il faudra attendre encore plusieurs mois. A priori en août pour Falcon & The Winter Soldier, tandis que Loki n’arrivera pas avant 2021.

Résultat, la série centrée sur le frère de Thor et qui se déroulera après les événements de Avengers : Endgame a encore l’occasion de recruter du monde. Il y a peu, on découvrait que Tom Hiddleston venait d’effectuer les premiers tests pour le tournage. Mais comme il ne sera pas seul dans cette aventure, la production a encore des noms à annoncer. C’est aujourd’hui celui de Gugu Mbatha-Raw que nous rapporte Deadline.

Du Morning Show à Loki

D’après le média américain, même si rien n’a filtré sur son personnage, elle devrait avoir une vraie importance dans le show, décrite comme « le rôle féminin principal ». Un choix intéressant pour celle qui était récemment mise en avant dans la série d’Apple The Morning Show. Jusque-là, la comédienne se faisait plutôt remarquer dans des seconds rôles. Aux côtés de Jessica Chastain dans Miss Sloane, ou plus récemment d’Edward Norton dans Brooklyn Affairs.

Reste que Gugu Mbatha-Raw est une bonne actrice et sa présence sera certainement bénéfique à la série Marvel qui a également accueilli Owen Wilson, Sophia Di Martino et Angelica Ross. C’est donc un joli casting qui est en train de se mettre en place. Et si le simple fait de voir Tom Hiddleston dans une aventure solo aurait pu suffire, ces noms ajoutent un intérêt certain.

La série Loki est prévue sur Disney+ pour 2021.