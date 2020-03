Série Loki : Lady Loki présente sur de nouvelles photos ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La série « Loki » est en ce moment même en production. Le tournage du show, à venir sur Disney+, avance bien, puisque de nouvelles photographies viennent révéler un élément intéressant : Lady Loki.

Loki est apparu dans six films du Marvel Cinematic Universe (MCU) du premier Thor en 2011 jusqu’à Avengers : Endgame en 2019. Depuis le tout début, Tom Hiddleston incarne le personnage, frère maléfique du puissant Thor. Un antagoniste qui est devenu extrêmement populaire auprès des fans. Le personnage sera de retour dans sa propre série sur Disney+.

Lady Loki sera-t-elle de la partie ?

C’est au centre de plusieurs théories depuis maintenant quelques mois. La série Loki devrait introduire Lady Loki, un personnage bien connu des lecteurs de comics. Le dieu du mensonge a été bien des choses au cours de son histoire dans les comics. Parfois enfant, parfois ayant l’apparence d’un animal, il a même été le temps d’un court instant, dieu du tonnerre à la place de son frère. Mais une de ses incarnations alternatives la plus célèbre demeure Lady Loki.

Après un événement Ragnarok, certains dieux asgardien ont trouvé la mort, dont Loki. Mais le puissant antagoniste de l’univers Marvel a plusieurs tours dans son sac. Loki renaît alors dans le corps d’une femme, qui n’est autre que celui de Dame Sif. Le dieu de l’espièglerie lui a volé son corps pour ressusciter. Il gardera cette apparence pendant quelques temps, notamment pendant les événements de Secret Invasion, avant de récupérer sa forme habituelle au début de l’arc Dark Avengers.

Sur Twitter, l’utilisateur cosmic a publié des photos du tournage de Loki. Elles dévoilent évidemment Tom Hiddleston dans son rôle habituel, mais également une nouvelle actrice. Celle-ci incarne une femme affublée d’un costume ressemblant étrangement à celui de Loki :

This could be Lady Loki or Enchantress 👀 pic.twitter.com/IQvTFG35CF — cosmic (@Q82004yousef1) March 4, 2020

Il s’agit de l’actrice Sophia di Martino, confirmée au casting mais dont le rôle est encore tenu secret. Elle a été prise en photo sur le tournage, dans un costume vert, dont les teintes rappellent celui de Loki. Un habit qui convient parfaitement à Lady Loki. Surtout qu’une précédente photographie promotionnelle dévoilait Loki dans un uniforme de la police temporelle, ce qui suggère que le personnage voyagera dans le temps. Justement, une des intrigues de Lady Loki concerne les voyages temporels, alors que le personnage cherche à retourner dans le passé pour conspirer une fois de plus contre Asgard. Ainsi, les éléments concordent et il s’agit peut-être du premier aperçu de ce nouveau personnage. Ce qui expliquerait également pourquoi le rôle de Sophia di Martino est encore caché.

Mais une autre hypothèse vient également appuyer cette photographie. Peut-être que ce personnage n’a rien à voir avec Lady Loki mais qu’il s’agit en fait de L’Enchanteresse. Un personnage célèbre dans les comics. C’est une antagoniste créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1964. Originaire d’Asgard, elle essaye de séduire Thor et tente de tuer Jane Foster. Elle s’allie régulièrement à Loki pour renverser la citée d’or. Elle est donc rapidement radiée d’Asgard et finit sa course comme ennemie récurrente des Avengers. L’Enchanteresse possède de nombreux pouvoirs magiques comme l’utilisation d’énergie mystique, la téléportation ou la lévitation. Elle est également capable, comme Docteur Strange, d’entrer en projection astrale. Très douée pour la sorcellerie, elle peut posséder les esprits des autres, et surtout charmer ses victimes.

Ainsi, ces deux possibilités demeurent très attrayantes pour les fans de comics. Lady Loki paraît être l’hypothèse la plus crédible. Pour autant, il serait très plaisant d’assister à l’introduction de L’Enchanteresse. Affaire à suivre donc.