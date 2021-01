Série Loki : Marvel prépare déjà une saison 2

"Loki" est l'une des séries du Marvel Cinematic Universe qui seront lancées sur la plateforme Disney+ cette année. Le demi-frère de Thor va se balader entre les dimensions et aura même le droit à une longue aventure car une seconde saison est déjà en préparation.

Découvrez Loki autrement dans sa propre série

Marvel est dans une logique de modernisation de son univers avec l'apparition de plusieurs nouveaux héros. Les séries permettront aussi de donner à certaines figures secondaires une consistance plus épaisse. C'est le cas pour Loki, que l'on attend au coeur de sa propre aventure. Sur le papier, le projet s'annonce franchement très encourageant. Impression confirmée avec le long aperçu diffusé lors du dernier Investor Day de Disney.

Tom Hiddleston reprend son rôle de demi-frère de Thor pour raconter ce qu'il advient de lui lorsqu'il disparaît avec le cube cosmique durant Avengers : Endgame. Tout le monde se demandait où il avait filé et la série promet d'explorer cet angle mort. Nous allons le suivre lors de ses déplacements à travers les époques, pour découvrir comment il a pu influencer plusieurs chapitres importants de notre histoire. Il va aussi devoir gérer la Time Variance Authority, une organisation qui veille à ce que le multivers ne déraille pas. La série promet de nous faire découvrir le héros sous un autre angle, alors qu'il avait été présenté comme un antagoniste lors de ses premiers pas dans le MCU.

Une suite confirmée

Loki arrivera sur Disney+ en mai, après les diffusion de WandaVision puis Faucon et le Soldat de l'hiver. Et avant de découvrir les épisodes, on sait déjà qu'une seconde saison verra le jour. C'est bien la première fois qu'une série Marvel obtient une salve d'épisodes supplémentaires. Pour l'heure, aucune autre création pour le petit écran n'est assurée d'être prolongée. D'après Deadline, Loki aura ce privilège. Le showrunner de la série, Michael Waldron, vient d'être engagé pour s'occuper du script du film Star Wars développé par Kevin Feige et on nous apprend par la même occasion qu'il sera toujours à la barre pour une autre saison.

Son entente avec Disney se confirme, un accord ayant été conclu entre les deux parties pour travailler sur différents projets.

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'autres épisodes pour la série Marvel et l'information semble plus que jamais se confirmer. On attendra quand même la première saison de Loki, et son dénouement, pour savoir si une suite doit être perçue comme une bonne nouvelle. Ce format est peut-être le seul qui permet d'exploiter comme il faut le personnage car son retour n'est pas assuré dans l'un des longs-métrages.