La série la plus recherchée de l'année sur Google n'est pas un succès Netflix

Quelle a été la série la plus recherchée sur Google en 2023 ? Surprise : ça n'est pas un succès Netflix (qui domine le reste du classement), mais HBO. Et la seconde saison est très attendue par les fans du monde entier.

Et la série la plus recherchée de l'année est...

Tout comme les plateformes de streaming musicales qui dévoilent à chaque mois de décembre les morceaux les plus écoutés de l'année, Google a également publié son top 2023 avec les sujets qui ont été les plus recherchés par les internautes. Il y a les sujets d'actualité générale évidemment, très largement dominés par le conflit israëlo-palestinien, mais il y a aussi les sujets culturels les plus demandés. Côté cinéma, c'est le film Barbie qui domine le top des longs-métrages les plus recherchés, suivis par Oppenheimer, Jawan, Sound of Freedom et John Wick 4.

Côté séries, ça n'est pas un programme Netflix qui est en tête des recherches Google, mais bien la première saison de The Last of Us, qui a créé l'événement en janvier dernier sur la chaîne américaine HBO. Elle est suivie par les séries Netflix Mercredi, Ginny & Georgia, One Piece et Kaleidoscope.

Une saison 2 très attendue

The Last of Us est l'adaptation en série du premier jeu vidéo éponyme développé par Naughty Dog et sorti en 2013. Portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey, elle suit plusieurs personnages qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique, après que l'humanité a été décimée par un mystérieux champignon, le cordyceps, qui a transformé les Hommes en infectés.

Une saison 2 de The Last of Us, basée sur le second jeu sorti en 2016, est actuellement en préparation du côté de HBO. Le tournage des nouveaux épisodes devrait commencer en début d'année prochaine. Si aucune date d'arrivée n'a pour l'instant été dévoilée, cette deuxième saison devrait arriver en 2025.

Pedro Pascal et Bella Ramsey reprendront leurs rôles de Joel et Ellie, et d'autres personnages phares du deuxième jeu sont également attendus (comme Abby).