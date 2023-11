The Last of Us : une actrice pour jouer Abby dans la saison 2 ?

Dans la deuxième saison de "The Last of Us", les fans pourront voir Abby, un personnage majeur dans le jeu sur lequel est basée la série. Et le nom de son interprète a peut-être fuité.

The Last of Us reviendra pour une saison 2

En début d’année, HBO a dévoilé sa nouvelle création pour le petit écran : The Last of Us. Adaptée du jeu vidéo éponyme, la série se déroule dans un monde post-apocalyptique. Luttant pour sa survie, Joel croise un jour Ellie, une jeune fille de quatorze ans. Ils se lancent ensemble dans un voyage à travers les États-Unis, durant lequel ils devront faire face à des gens infectés par le virus qui a ravagé le monde, mais aussi à des survivants hostiles.

Joel (Pedro Pascal) - The Last of Us ©HBO

Si les films ou séries tirés de jeux vidéo sont souvent critiqués à leur sortie, cela n’a clairement pas été le cas de The Last of Us. La série a été largement encensée. Elle a même rapidement été considérée comme l’une des meilleures adaptations d’un jeu vidéo jamais réalisées. HBO n’a d’ailleurs pas attendu longtemps avant d’annoncer le lancement d’un deuxième chapitre. Après le carton des deux premiers épisodes, la chaîne américaine a officialisé cette deuxième saison en janvier dernier.

Kaitlyn Dever bien partie pour jouer Abby ?

La deuxième saison de The Last of Us introduira un personnage bien connu des fans du jeu : Abby. Et Jeff Sneider croit connaître le nom de la favorite pour l’incarner. Sur son site TheInSneider, le journaliste a avancé que Kaitlyn Dever était en discussions pour le rôle. D’après Sneider, l’actrice pourrait le décrocher grâce à sa performance dans Traquée, sorti le 22 septembre dernier sur Disney+.

Craig Mazin, le co-créateur de la série, n’a pas souhaité faire de commentaire sur l’information de Sneider. Mais la série pourrait donc bien avoir trouvé l’interprète de celle qui sera l’une des figures majeures des épisodes à venir. Avant la sortie de la première saison, Dever avait d’ailleurs auditionné pour le rôle d’Ellie, qui avait finalement échoué à Bella Ramsey.

Il va falloir patienter pour la suite

On attend désormais la confirmation que le rôle d’Abby reviendra bel et bien à Dever. Ou à une autre actrice. Les informations sur le reste du casting de la saison 2 de The Last of Us devraient aussi arriver au compte-goutte. Quant à la date de sortie des nouveaux épisodes, il est encore trop tôt pour la connaître avec précision.

On sait toutefois que les fans vont devoir se montrer patients. Comme expliqué il y a quelques jours, le tournage de la deuxième saison devrait commencer début 2024. Mais, pour rappel, à moins d’un gros changement, les nouveaux épisodes ne seront pas visibles avant 2025.