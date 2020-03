Série Prequel Da Vinci Code : on sait qui reprendra le rôle de Tom Hanks

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La série prequel de « Da Vinci Code » avance tranquillement. La production vient même de trouver le comédien qui va succéder à Tom Hanks dans le rôle de Robert Langdon.

Initialement, Da Vinci Code est un roman anglais de Dan Brown publié en 2003. Véritable best-seller, il est adapté au cinéma en 2006 par Ron Howard. Le long-métrage réunissait un casting hétéroclite notamment composé de Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Ian McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany ou encore Jean-Pierre Marielle. Les critiques n’ont pas été tendres avec le métrage. Pourtant il fait un score largement positif au box-office avec plus de 760 millions de dollars de recette pour un budget de 125 millions. Un résultat qui pousse les studios à produire deux suites : Anges et Démons et Inferno, encore réalisées par Ron Howard.

De retour en série

Cette fois, Robert Langdon sera de retour sur le petit écran à l’occasion d’une série prequel. Il s’agit d’un show produit par NBC. L’histoire est basée sur le roman The Lost Symbol, plus gros succès économique de Dan Brown. Dans ce projet co-produit par Image Television, CBS TV Studios et Universal Television, c’est Ashley Zukerman qui prend la suite de Tom Hanks dans le rôle titre.

La série est écrite par Dan Dworkin et Jay Beattie, et suit les toutes premières aventures du célèbre symbologue Robert Langdon. Cette fois, il doit résoudre une série de puzzles mortels pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale.

Le Dernier Symbole est le troisième roman de Dan Brown mettant en vedette Robert Langdon. Il succède à Anges et Démons et The Da Vinci Code. Pour le moment, la série s’intitule sobrement Langdon et verra donc Ashley Zukerman endosser le rôle principal. Il a notamment fait ses preuves avec la série Succession et apparaîtra prochainement dans le film d’horreur Fear Street Trilogy. Il est également apparu dans des productions australiennes plus confidentielles comme The Code, qui lui a valu une nomination aux Logie Awards.

La série n’a pas encore de date de sortie.