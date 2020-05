Série Superman & Lois : un acteur pour jouer The Stranger

Le casting de "Superman & Lois" continue de se construire. La nouvelle série de superhéros signée CW vient de trouver son interprète de The Stranger, personnage qui devrait être l’un des principaux antagonistes de l’histoire.

La nouvelle série centrée sur le couple de superhéros mythique de DC, Superman & Lois, continue de se renforcer. Portée par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, qui prêteront leurs traits aux deux principaux protagonistes, la série vient de caster l’acteur qui incarnera The Stranger. Celui-ci devrait être l’un des ennemis majeurs des héros.

Superman & Lois suivra le quotidien du couple, forcé de gérer à la fois leurs obligations professionnelles et leur vie personnelle, sans oublier les aventures qui devraient les attendre face à leurs futurs ennemis. On retrouvera donc Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans la peau des deux héros, après les avoir découverts dans les mêmes rôles il y a plusieurs mois. Ils avaient en effet été introduits dans le paysage super-héroïque de CW lors du dernier crossover de l’Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, diffusé de début décembre 2019 à début janvier 2020.

Et, alors que nous connaissions déjà les noms de plusieurs acteurs qui accompagneront le couple phare de la série, un nouveau vient de s’ajouter à la liste.

Wolé Parks sera The Stranger dans Superman & Lois

Au cours des derniers mois, nous avions appris que les deux fils du couple, Jonathan et Jordan, seraient interprétés par Jordan Elsass et Alexander Garfin dans Superman & Lois. Nous savions aussi que c’est Dylan Walsh qui incarnerait le père de Lois, le général Samuel Lane. Ainsi que nous vous l’annoncions il y a deux mois dans notre dernier article sur le show, la dernière recrue à avoir rejoint la série était Emmanuelle Chriqi, qui interprétera Lorelei Martins, l’amour de Clark pendant son adolescence.

Deadline nous apprend désormais que Wolé Parks jouera The Stranger dans la série CW. Le personnage est décrit comme un mystérieux visiteur déterminé à prouver au monde qu’il n’a plus besoin de Superman.

Au vu de cette description, il devrait donc être l’un des ennemis, voire peut-être le principal antagoniste du héros à la cape dans l’intrigue.

Wolé Parks est un habitué des séries. Il tenait par exemple le rôle de Keith Calloun dans Next Caller et celui de Sam Alexander dans Devious Maids. Depuis, on a pu le voir dans un épisode de Ray Donovan et surtout dans la peau de Cade dans la huitième saison de Vampire Diaries.

Le tournage de Superman & Lois est prévu pour cet été. La série devrait sortir cette année, même si on ne connaît pas encore la date exacte de diffusion du premier épisode.