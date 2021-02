Série The Last of Us : deux stars de Game of Thrones joueront Joel et Ellie

Les jeux "The Last of Us" sont excellents, mais est-ce que la série sera du même niveau ? Une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. En revanche, on peut désormais vous dire qui sont les deux acteurs principaux engagés pour jouer Joel et Ellie. Et les fans de "Game of Thrones" les connaissent bien !

The Last of Us devient une série

Si les adaptations de jeux vidéo sont souvent rangées dans la même case - à savoir celle des déceptions -, on a vraiment de l'espoir en ce qui concerne The Last of Us. Pourtant, nous pourrions avoir d'énormes réticences, par peur de voir un magnifique matériau de base se faire saccager. Après tout, ça ne serait pas la première fois qu'une belle expérience sur les consoles se transforment en quelque chose de moins bon pour le cinéma ou la télévision. Dans le cas de l'univers post-apocalyptique des jeux de Naughty Dog, on se prend à rêver que sa déclinaison en série soit une réussite.

Parce que le projet se fait avec HBO. Un network qui a tendance à ne pas trop faire n'importe quoi en général. Pour se rassurer, on dira même que les meilleures productions télévisuelles se trouvent souvent chez lui. Ajoutez à ça que Craig Mazin, le créateur de Chernobyl, sera à l'écriture, accompagné par Neil Druckmann, créateur des jeux. Puis, pour finir, le talentueux Russe Kantemir Balagov a été engagé pour la mise en scène. Un réalisateur que l'on a découvert à Cannes avec le magnifique Tesnota.

Le premier épisode The Last of Us introduit un monde qui a sombré dans le chaos. Un mystérieux champignon a transformé les gens en zombies et il ne reste que quelques survivants. Nous faisons alors la rencontre de Joel, un homme à qui l'on demande d'accompagner la jeune Ellie du côté de Boston. Ce qui n'enchante ni l'un, ni l'autre. Le voyage va leur réserver d'innombrables surprises - la plupart, des mauvaises. Mais ils vont apprendre à se connaître et développer une relation père/fille spéciale. Le jeu original et sa suite sont appréciés pour leur ambiance et également pour ces deux personnages. C'était donc un énorme challenge qu'il fallait relever pour la série. Le choix du casting était donc être très important.

Découvrez les deux acteurs principaux

En mars dernier, nous avions émis quelques hypothèses au sujet des cibles qui seraient crédibles mais nous n'avions pas du tout les deux élus. Car, oui, HBO vient enfin de recruter son casting principal. Dans le rôle de Joel, Deadline annonce que Pedro Pascal a été choisi. Une star à Hollywood, qui s'est d'abord fait connaître sur le petit écran et qui a l'honneur, après avoir tourné dans Narcos et Game of Thrones, de camper le chasseur de primes qui donne son nom à la série The Mandalorian. Un très bon choix, autant parce qu'il a du talent que parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est en mesure d'attirer du monde. Après avoir veillé sur "Baby Yoda", il doit en faire de même avec une adolescente.

Maxwell Lord (Pedro Pascal) - Wonder Woman 1984 ©Warner Bros.

Pour Ellie, c'est la jeune Bella Ramsey qui a été engagée. Elle aussi, vous avez pu la voir dans Game of Thrones, puisqu'elle a incarné Lyanna Mormont. Toujours à la télévision, elle est apparue dans His Dark Materials. À 17 ans, sa filmographie n'est pas encore très étoffée mais sa participation à The Last of Us peut la faire exploser aux yeux du public.

Lyanna Mormont (Bella Ramsey) - Game of Thrones ©HBO

Il y aura toujours des déçus mais ces choix nous semblent assez cohérents et intelligents. Le projet continue d'avancer dans le bon sens et on n'attendait rien de moins de la part d'un titre lié à HBO. Nous ne disposons pas encore d'une date de diffusion mais un tournage avant la fin de l'année reste envisageable. On peut donc raisonnablement tabler sur une sortie en 2022.