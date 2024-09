Un des tueurs en série les plus infâmes aura sa série sur Netflix, et on connaît l'acteur qui va l'incarner

Netflix continue son exploration des tueurs en série les plus infâmes avec la saison 2 de l'anthologie Monstres, centrée sur les frères Menendez, diffusée dès ce jeudi 19 septembre. De plus, la plateforme a déjà annoncé la saison 3, qui se concentrera sur Ed Gein, surnommé le "Boucher de Plainfield", l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire américaine.

Netflix : la troisième saison de "Monstres" arrive

Netflix continue d'explorer l'univers des criminels les plus infâmes de l'histoire américaine avec une nouvelle saison de son anthologie Monstres. Après le succès phénoménal de Dahmer et l'arrivée imminente ce jeudi 19 septembre de la saison 2 consacrée aux frères Menendez, la plateforme de streaming s'apprête à dévoiler une troisième saison centrée sur Ed Gein, l'un des tueurs en série les plus emblématiques des États-Unis.

Qui était Ed Gein ?

Ed Gein, surnommé le "Boucher de Plainfield", est l'un des criminels les plus notoires du XXe siècle, dont les actes ont inspiré plusieurs personnages célèbres du cinéma d'horreur, notamment Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Né en 1906 dans le Wisconsin, Gein a grandi sous l'influence de sa mère, une femme autoritaire et très pieuse, qui l'a isolé du monde extérieur. Après la mort de cette dernière, Gein a sombré dans la folie, et ses crimes ont choqué l’Amérique entière.

Bien qu’il ne soit officiellement reconnu coupable que de deux meurtres, l’horreur de ses actes dépasse l'imaginable. Lors de son arrestation en 1957, la police a découvert chez lui une collection macabre d’objets fabriqués à partir de corps humains déterrés dans des cimetières, notamment des masques, des meubles et des vêtements. Ed Gein a ainsi marqué l'histoire criminelle des États-Unis en tant que l'un des tueurs les plus troublants et dérangeants de son époque.

Charlie Hunnam pour incarner le "Boucher de Plainfield"

Pour incarner ce personnage terrifiant, Netflix a choisi l'acteur britannique Charlie Hunnam. Connu pour son rôle emblématique de Jax Teller dans Sons of Anarchy, Hunnam a également joué dans des films comme Pacific Rim ou The Lost City of Z. Sa performance en tant qu'Ed Gein marquera un tournant dans sa carrière, en le plaçant dans un rôle à la fois sombre et complexe. La série explorera non seulement les crimes macabres de Gein, mais aussi les traumatismes et l'influence de sa mère, qui ont contribué à forger l'esprit dérangé du tueur.

On peut attendre cette nouvelle série en 2026 sur Netflix.