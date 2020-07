Série Utopia : un premier teaser pour le remake d'Amazon

Après avoir dévoilé des premières photos, Amazon sort enfin une bande-annonce pour son remake américain de "Utopia" créé par Gillian Flynn. La série est attendue pour l'automne 2020 sur Prime Vidéo.

L'histoire d'Utopia

Dans Utopia, Becky, Ian, Grant, Wilson et Bejan, des membres d'un forum de discussion sur la bande dessinée Utopia, partie 1, voient leur vie basculer le jour où Bejan annonce être en possession de la partie 2 de la bande dessinée. Ce dernier est tué avant que le groupe ne se réunisse, et les autres comprennent rapidement qu'ils sont désormais pourchassés par une organisation secrète qui recherche cette fameuse bande dessinée. En effet, la partie 2 renfermerait les secrets d'un scientifique... Diffusée à l'origine sur Channel 4, la série britannique va avoir droit à un remake américain dirigé par Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) et produit par Amazon. Après avoir dévoilé de premières images, c'est une bande-annonce (en une d'article) qui nous arrive désormais.

La bande-annonce d'Utopia donne le ton

Dans ce premier teaser d'Utopia, l'histoire reste la même (avec la question de la surpopulation déjà évoquée) mais on retrouve assez lointainement le style de la série originale. Si les couleurs sont ici moins appuyées et le sentiment d'étrangeté se fait peu ressentir, on peut noter tout de même un travail particulier du cadre. Plusieurs plans jouent avec la symétrie et insistent sur le visage de certains personnages, alors au centre de l'image. Mais au-delà de cela, difficile de ressentir vraiment l'essence du show britannique. La mise en scène semble un peu trop classique pour le moment. Et on doit bien avouer être encore un peu sceptique sur certains interprètes, notamment Sasha Lane et Christopher Denham qui apparaissent moins marquants que Fiona O'Shaughnessy et Neil Maskell en Jessica Hyde et Arby. A l'inverse Desmin Borges sort du lot dans le rôle de Wilson Wilson.

On attendra dans tous les cas la sortie d'Utopia, à l'automne 2020 sur Amazon Prime Studio, avant de juger. Mais d'ici là, on vous conseille fortement de (re)découvrir la série originale, dont les deux saisons sont actuellement disponibles sur Canal+ Séries.