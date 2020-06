Série Watchmen : Tim Blake Nelson a adoré jouer avec un masque

La série "Watchmen" sur HBO a fait très forte impression. La saison 1 a été très appréciée. L'acteur Tim Blake Nelson, qui campe Looking Glass dans le show est revenu sur son personnage et sur sa prestation.

Watchmen : la meilleure série de super-héros ?

Watchmen est une équipe de super-héros créée par Alan Moore en 1986. Par la suite ces héros pas comme les autres ont été rachetés par DC Comics et appartiennent maintenant à cet univers connecté. Puis en 2009, ces personnages inédits sont devenus célèbres auprès du grand public grâce à l'excellent film de Zack Snyder. Enfin, l'année dernière, Damon Lindelof a adapté Watchmen en série TV pour HBO. Le show s'est avéré être un énorme succès critique et public, malheureusement, il n'est pas reconduit pour une deuxième saison, au grand dam des fans.

Tim Blake Nelson est très satisfait de son rôle dans Watchmen

La série réunissait notamment Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Don Johnson, Jean Smart et Tim Blake Nelson. Ce dernier, qui campait le justicier Looking Glass, est revenu sur son rôle et sur son interprétation dans la série. Il a notamment expliqué comment porter le masque et comment faire son travail derrière celui-ci. Il s'est avéré que cette expérience était plus gratifiante qu'il ne le pensait. Tim Blake Nelson ne porte heureusement pas le masque à toutes ses apparitions. Mais les séquences où il l'avait l'ont amené à faire des choix plus subtils et nuancés que son jeu habituel. C'est en tout cas ce qu'il explique au micro de The Wrap :

J'avais déjà travaillé avec des masques à l'école d'art dramatique. Je me suis dis que ce masque allait amplifier la voix et exiger plus d'expression du corps pour compenser le manque d'expression faciale. Et j'ai découvert tout autre chose à la place. En enlevant le masque, je suis devenu insondable d'une manière qui a renforcé mon personnage. À cause de ça, je n'ai pas compensé par l'exagération, j'en ai même fait moins. Ce personnage est donc devenu soudainement beaucoup plus restreint et subtile, moins de mots, moins de mouvements, et une voix plus silencieuse. C'était incroyablement gratifiant pour moi en tant qu'acteur, d'autant plus que la plupart de mes rôles sont à l'opposé de ce personnage. J'attendais l'occasion de pouvoir jouer un personnage comme ça.

Pas de saison 2...

Bien que l'acteur ait finalement apprécié l'opportunité d'explorer un tel rôle, la série télévisée n'était pas sans défi. Le fait de porter un masque entraîne quelques exigences pratiques ennuyeuses :

Il y avait beaucoup de défis. Par exemple, je devais porter une couronne GoPro. C'était assez lourd et elle tombait régulièrement. Et porter une caméra n'est pas vraiment le travail d'un acteur. Je me suis alors rendu compte que je faisais partie de l'appareil en lui-même. Je faisais partie du projet si vous voulez. Et cela se prêtait bien à ce type, qui est un détective. J'ai commencé à voir ce mécanisme comme une extension de mon cerveau. Une fois que je l'ai regardé de cette façon, et que j'ai dû adapter mes mouvements à cette caméra, c'est devenu une aubaine plus qu'un défi.

Tim Blake Nelson a proposé un travail incroyable en Looking Glass. Il est apparu ultra convaincant dans la peau de ce justicier mystérieux et reste un des éléments forts de la série. Malheureusement, malgré toutes les bonnes choses partagées par le show, il n'y aura pas de saison 2, à la grande déception des fans.