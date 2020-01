Watchmen : aucune saison 2 ne devrait voir le jour

Vous avez aimé ? Partagez :

« Watchmen » a été une des réussites d’HBO en 2019. La série n’était pas une simple adaptation du roman graphique, elle arrivait à passer outre pour prolonger l’univers tout en étant en accord avec le style et les obsessions de Damon Lindelof. Une seconde saison n’a jamais été une priorité et elle ne devrait effectivement pas voir le jour.

On ne peut pas dire que nous n’avions pas été prévenus à l’avance. Avant même que Watchmen ne soit lancée, Damon Lindelof avait expliqué qu’il avait conçu cette série comme un tout et que ses idées tenaient sur les neuf épisodes qu’on a pu découvrir. La fin, quelque peu sujette à interprétation, peut laisser penser qu’une suite voit le jour mais ce n’est pas non plus une évidence folle. Quand on se penche sur le contenu de la série, elle est aboutie en tant que telle, avec, certes, quelques petits éléments en suspens. Oui, Lindelof a encore brillé avec un objet qui était parfois dur à cerner, surtout dans sa première partie. Puis quand tout s’est décanté avec une seconde partie de saison totalement incroyable, nous ne sommes pas restés avec un goût d’inachevé dans la bouche. Preuve que le travail a été correctement fait.

Une saison 2 pour Watchmen ? Une idée à oublier…

Depuis la fin de la saison, la question autour d’une seconde salve d’épisodes revient. On peut comprendre que des personnes en veulent encore. Quand on déguste quelque chose d’aussi bon, on ne peut qu’en redemander. Mais ça ne marche pas comme ça, et il faut avant tout penser au bien du show, à ses besoins. La vérité est que Watchmen ne réclame pas une seconde saison. Casey Bloys, le Président de la programmation chez HBO, n’a pas fermé la porte à d’autres épisodes (via Collider) et serait ravi d’accompagner Lindelof dans cette voie s’il le souhaitait. Il précise aussi qu’il n’imagine pas étendre la série sans que ce dernier ne soit dans le coup. Au micro de USA Today, Lindelof a justement expliqué qu’il n’avait aucun intérêt pour une suite et que tout ce qu’il avait en tête tenait dans l’histoire qu’il venait de nous raconter. Il donne cependant sa bénédiction à HBO si le network veut prolonger l’expérience avec quelqu’un d’autre. Sauf, qu’on vient de le dire plus haut : sans Lindelof, HBO ne fera rien.

On peut donc en conclure qu’il faut faire le deuil d’une seconde saison. Inutile de s’en émouvoir, Watchmen est déjà un tel miracle télévisuel, qu’il vaut mieux continuer de vanter ses fulgurantes qualités plutôt que de regretter quelque chose qui n’a jamais été vraiment planifié.